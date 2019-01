¿Qué le pasó al profesor universitario hallado muerto en Medellín?

Un manto de dudas rodea la muerte del profesor universitario Jairo Rodas Areiza, quien salió de su casa a departir con un amigo el 30 de diciembre pasado y fue hallado sin vida en una vía de Buenos Aires (comuna 9 de Medellín). Hasta el momento no se ha determinado la causa del prematuro fallecimiento, que es investigado por las autoridades.

Su hermana Ana María Rodas contó que se preocuparon porque el joven de 33 años no aparecía y lo empezaron a buscar en clínicas y en algunos sectores de la ciudad. Sin embargo, el primero de enero les confirmaron que el cuerpo fue levantado por Medicina Legal en la mañana del 31 de diciembre, en una calle del barrio Buenos Aires.



"Él no tenia problemas con nadie, no consumía drogas, fue una persona sana, estudiada. No sabemos qué sucedió. Mi hermano era una persona muy buena, acababa de recibir hace dos semanas su diploma de doctorado en la Universidad Nacional", relató la joven.



Justamente como una persona estudiosa y brillante lo recuerdan sus amigos. Rodas, un ingeniero administrador, era profesor en el ITM, en la Universidad Nacional sede Medellín y empezaría este año a dictar cátedra en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).

La última vez que lo vieron

El 30 de diciembre hacia el final de la tarde, Jairo Rodas se encontró con su amigo de toda la vida para celebrar el fin de año. En vista de que el 31 lo pasan con sus respectivas familias, tenían la tradición de celebrar juntos un día antes. Estuvieron en algunos establecimientos de la 70 tomando cerveza.



En uno de ellos conocieron a dos mujeres y empezaron a conversar. Se trasladaron al Parque Lleras, en El Poblado, donde siguieron tomando algunas cervezas. Su amigo dijo que no estaban borrachos y que no vieron nada raro en las dos mujeres. Él se fue para su casa, a las 2 a. m., y Rodas se quedó con ellas.



Esa fue la última vez que lo vieron. Lo que pasó de ahí hasta el momento del hallazgo de su cuerpo en Buenos Aires es un misterio.

Las autoridades investigan qué fue lo que le sucedió al joven, quien había llegado días antes desde Estados Unidos, donde estuvo de paseo. Los resultados de los exámenes toxicológicos determinarán si había sustancias que le pudieron causar la muerte.



Su novia Estefanía Orrego resaltó que era muy estudioso e inteligente. En marzo de este año tenía planeado viajar a México para participar en un congreso. Tras trabajar varios años en empresas, su meta era dedicarse de lleno a la academia, desde el año pasado empezó a dictar clases en el ITM y quería mantenerse en ese rumbo.

Sus amigos y seres queridos lo recuerdan como una persona alegre, cordial, educada, como un buen hijo, hermano y amigo. En el colegio siempre se destacó por su desempeño y tenía gran sentido del humor. Todos esperan que se esclarezcan los hechos.



En días pasados, ocurrió un caso similar con el profesor turco canadiense Ramazan Gencay, quien llegó a la ciudad para participar de un congreso y cuyo cuerpo fue hallado el 24 de diciembre, luego de haber sido visto por última vez departiendo con algunas personas.



