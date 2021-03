Investigan a funcionario de Metrosalud en Medellín por ponerse vacuna

En Medellín se investiga si un funcionario de la red Metrosalud habría incurrido en una acción por saltarse la lista de vacunación contra el covid-19. El hombre, que trabaja para la red de centros de salud públicos del municipio, se grabó aplicándose un biológico, e indicando que era de la marca Pfizer.

Al parecer, el funcionario, identificado como Braulio Hurtado Romaña, no cumple ni con la edad ni con las características para vacunarse, debido que no es mayor ni de 60 años y se desempeña como auxiliar administrativo, es decir que no pertenece al personal de primera línea, que está haciendo vacunado en la actualidad.



Por medio de un comunicado, la entidad señaló que las directivas se encuentran investigando lo sucedido y realizando "la revisión detallada del caso".



"Todo el personal de salud a cargo de la vacunación cuenta con el conocimiento, la capacitación y la experiencia para la aplicación de las dosis, no obstante se tomarán las medidas necesarias que posteriores a la investigación y análisis realizado se requieran y así evitar que cualquier hecho altere el proceso de inmunización que actualmente se realiza en la institución", indicó Metrosalud en el comunicado.



¡Otro colado en las vacunas Covid en Medellín?

Un funcionario de #Metrosalud, identificado como #BraulioHurtado, se grabó mientras al parecer se aplicaba la primera dosis de la vacuna de Pfizer, en la sede de la entidad en la Comuna 13-San Javier. @asmetrosalud @germanreyesf 👇 pic.twitter.com/7cuK0QXPRu — Noticias Región 23 (@Region23N) March 20, 2021

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, también se refirió al caso y recordó que quienes alteren la fila para vacunarse puede incurrir en penas de entre 1 y 3 años de cárcel.



"Reconocemos esto como muy grave. Esta persona podría pagar hasta 3 años de cárcel, así como cualquier persona que robe o manipule vacunas y se las quite a las personas que las necesita. Recordemos que en esta etapa se vacuna a mayores de 80 años y en la segunda a mayores de 60, porque son los que tienen mayores riesgos de ir a camas de cuidados intensivos", detalló el mandatario.



Quintero señaló que en la investigación se determinará si el funcionario estaba "charlando" o si realmente la que se aplicó sí era una vacuna contra el covid-19.



MEDELLÍN

