Madre de una de las menores que apareció en Guatapé rechaza matoneo

Hacia el mediodía de este miércoles, en un restaurante del turístico municipio de Guatapé, en Antioquia, las menores de edad Laura Valeria Melo y Laura Sofía González fueron halladas tras cuatro días sin ninguna pista acerca de su paradero.

Las adolescentes de 16 años estaban almorzando cuando fueron reconocidas por los empleados del lugar, a quienes conocían a través de las redes sociales que había dos jóvenes bogotanas desaparecidas. De inmediato, las personas informaron a las autoridades del municipio.



El comandante de la Policía de Medellín, general Ernesto Rodríguez, manifestó que las dos menores de edad fueron halladas sanas y salvas; además, las autoridades del caso añadieron que se trataría “de una evasión de hogar por mal comportamiento” y que “estaban de paseo”.

Pese a estas afirmaciones, Diana Cifuentes, madre de Laura Valeria Melo, le dijo a EL TIEMPO que las niñas no estaban de paseo y que no se puede salir a confirmar una versión, pues se desconoce todo lo que podría haber detrás de todo el caso.



“Antes de juzgar o determinar, siento que no utilizamos a los medios ni las autoridades para hallar a unas niñas que estaban de viaje. Siento que gracias al movimiento que hicimos, salvamos la vida de ella, esto va más allá de lo que la gente puede decir”, manifestó.



La madre de Laura Valeria Melo enfatizó que hay algo más detrás de la desaparición, pero la investigación dirá qué es. “Agradezco porque mi hija está bien y está viva. Esto no fue que las niñas salieron de paseo de su casa, eso no es así”, añadió Cifuentes.

Esto no fue que las niñas salieron de paseo de su casa, eso no es así FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la madre, las dos jóvenes, de 16 años, se conocieron hace unos tres años y establecieron una amistad en el Colegio las Bethlemitas, institución en la que ambas estudiaron.



Se conoce que Laura Sofía González fue a la primera joven a quien sus familiares le perdieron el rastro el domingo 23 de septiembre, hacia las 2:30 p. m., cuando se escapó de su casa por la ventana de su habitación, dejando su celular en la vivienda ubicada en Madrid (Cundinamarca).



Luego, Laura Valeria Melo salió del apartamento en el que vive con sus padres en Bogotá, a las 12:10 de la madrugada del lunes 24 de septiembre.



Cámaras de seguridad que fueron vistas en la Policía, grabaciones en las que se aprecia cuando Laura Valeria tomó un taxi con rumbo desconocido.



Tras los días de desespero de los padres de las jóvenes, la Policía accedió al computador de la casa de Laura Valeria, allí se logró 'hackear' el correo de la joven y establecer que los últimos movimientos que había hecho apuntaban a Antioquia, específicamente a Guatapé.



Las autoridades recopilaron los videos de las cámaras de seguridad de la terminal del norte en Medellín, en los cuales identificaron a ambas estudiantes, que efectivamente viajaron rumbo al municipio del oriente antioqueño.



Al momento del hallazgo de las menores no había más personas con ellas; no obstante, la madre de Laura Valeria Melo pide que se investiguen con exactitud los hechos, pues algunas pistas que ha conocido, dice, indican que no se trata de un paseo de amigas.



Este jueves, las jóvenes, en compañía de sus padres, están en trámites legales para que se permita el retorno a los hogares.



Finalmente, Diana Cifuentes dijo que son dos niñas de 16 años con toda la vida por delante. “Este caso nos sirve para que la gente acabe con todo ese matoneo, con ese cuento en las redes de poder juzgar, pues eso sí puede acabar con las vidas”.



NACIÓN