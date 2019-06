Inseguridad, el mayor temor de habitantes de barrio en La Estrella

Andenes levantados, precaria iluminación pública e inseguridad son algunas de las quejas más recurrentes de los habitantes del sector Suramérica, en La Estrella. Cansados de la situación, residentes, comerciantes y administradores de urbanizaciones instauraron un derecho de petición a la alcaldía municipal para que se prioricen las soluciones a los problemas mencionados

La queja fue enviada por Prosuramérica, un colectivo que nació, precisamente, para denunciar las problemáticas del sector. Daniel Ospina, coordinador de la organización, contó que la iniciativa nació hace dos años a partir de una serie de reuniones entre administradores de las urbanizaciones.



Según él, uno de los temas más críticos es la precaria iluminación pública, que genera mayor percepción de inseguridad. “En lo que va del año hemos tenido unos dos o tres apagones. A esto se suma que el pasto lo están cortando cada dos meses. Entonces, los ladrones aprovechan eso para hacer de las suyas”, denunció.

En lo que va del año hemos

tenido unos dos o tres apagones. Se suma que el pasto lo están cortando cada dos meses. Entonces los ladrones aprovechan FACEBOOK

TWITTER

Santiago Cano, un joven de 25 años que vive en el sector desde hace 13, estuvo de acuerdo con las quejas presentadas por Prosuramérica. “Nos quedamos, en las zonas públicas, sin luz por unos 15 o 20 días. Esto se presta para muchos incidentes, como robos”, dijo.



Al respecto, Jhonny García, alcalde de La Estrella, argumentó que si hay fallas en el sistema eléctrico son los mismos ciudadanos quienes pueden llamar al número 3221342 y poner la queja para que la situación sea remediada. Añadió que su administración ya realizó unos estudios para cambiar las luminarias a tecnología LED, que es mucho más eficiente para estos espacios.



A pesar de que los resultados del estudio ya fueron entregados, el alcalde sostuvo que, por los altos costos que representa el cambio, se está analizando la manera de hacerlo. Una opción es presentar el proyecto en el concejo y buscar una concesión para hacer el cambio de luminarias. “Cambiarlas todas cuesta unos 7.000 millones de pesos. El municipio no tiene cómo hacerlo, por eso se está mirando la posibilidad de hacerlo en asocio”, expresó el alcalde.

#AntioquiaCuenta | Desde Envigado se realizó el Consejo de Seguridad para este municipio, para Caldas, La Estrella y Girardota. #AntioquiaSegura pic.twitter.com/0OqoDfVC2G — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) May 14, 2019

Otro de los aspectos que pidió mejorar el colectivo Prosuramérica es la escasa presencia de la Policía en el sector. Según Ospina, no es común ver que los uniformados patrullen en la zona. El coordinador del colectivo precisó que, a causa de esto, han tratado de ayudarse en el tema de seguridad con las empresas privadas que prestan el servicio a las urbanizaciones residenciales.



Sin embargo, reconoce que no ha sido fácil, pues muchas de ellas no tienen interés por lo que sucede en el sector.



Ante esta crítica, el alcalde García respondió que en La Estrella, como en toda el área metropolitana, faltan más agentes de policía. El mandatario argumentó que en su jurisdicción habitan entre 70.000 y 75.000 personas. Para cubrir el territorio tiene 104 policías.



“Cuando inicié mi gobierno, he solicitado a la Policía otro cuadrante. Me dijeron que les comprara motos, carros, que pusiera la parte tecnológica y lo hice. Pero no me han dado el cuadrante”, lamentó.



Otro aspecto que se pide mejorar es el crecimiento desmedido de los pastos y matorrales. Según Ospina, se han quejado ya varias veces de esta problemática pero no se han tomado medidas en el asunto. “Dejan crecer el pasto y los ladrones aprovechan para esconderse ahí. Incluso, algunos habitantes de calle se esconden allí solo para asustar a la gente. Hemos visto que pasan hasta seis meses sin podar”, aseguró el coordinador del colectivo.

Cuando inicié mi gobierno, he solicitado a la Policía otro cuadrante. Me dijeron que les comprara motos, carros, que pusiera la parte tecnológica y lo hice. Pero no me han dado el cuadrante FACEBOOK

TWITTER

El alcalde, por su parte, respondió que a la parte que pertenece a La Estrella (la otra es jurisdicción de Itagüí) se le hace mantenimiento juiciosamente una vez al mes.



Pero las peticiones de Prosuramérica no se quedan solo en seguridad. Otro de los problemas del sector, comentó Ospina, es el deplorable estado de los andenes de la calle 77 sur. Estos están levantados desde hace años por las raíces de los árboles que allí sembraron hace más de una década.



El joven Santiago Cano contó que, desde que se mudó al sector, ha visto que los andenes están afectados y que es poco o nada lo que han hecho por repararlos. Incluso, se encuentran en tal estado que los peatones tienen casi que saltar para no tropezar con las placas levantadas.



Ante esto el alcalde respondió que están haciendo una serie de reparaciones y que, por el momento, se están mejorando otras zonas que necesitaban mejoras más apremiantes. García reveló que los andenes de Suramérica serán arreglados para el segundo semestre de este año.



Ospina concluyó que la comunicación con la administración no ha sido tan fluida como debería. El alcalde, por su parte, dijo estar dispuesto a reunirse con el colectivo a fin de solucionar las problemáticas del sector.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO@MigoroMontoya