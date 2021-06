Ahora se puede predecir el crecimiento urbano de las ciudades

Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, con un promedio de 19.700 personas por kilómetro cuadrado, a lo que se suma una expansión no controlada hacia las laderas, fenómeno que ya también se ve en todo el valle de Aburrá.



Actualmente, en esta subregión viven casi 4 millones de personas según el censo del Dane 2018, lo que la convierte en la segunda área metropolitana más poblada del país.

Según proyecciones, el valle de Aburrá tendrá en 2030 un número cercano a los 4 millones 300 mil habitantes y se estima que para 2050, la suma ascienda a más de 5 millones 266 mil habitantes.



Tener una expansión urbana organizada es uno de los principales retos de las autoridades, por lo que tener herramientas que permitan lograrlo es una gran ventaja de cara a este desafío.



Con esto en mente, el grupo de investigación de la Universidad Eafit Research in Spatial Economics (RISE) desarrolló dos productos: el software Urban Pixel, un algoritmo que pronostica el crecimiento de las ciudades y su población; y el módulo Newton, que toma los datos de crecimiento y los usa para calcular la demanda de agua en las distintas áreas geográficas.

“Consideramos que estos modelos de crecimiento urbano son una herramienta importante para que las autoridades públicas puedan tener una mejor idea sobre hacia dónde van sus ciudades y puedan tener más tiempo para planificar y diseñar las acciones necesarias para anticiparse a ese crecimiento”, manifestó Juan Carlos Duque, profesor del Departamento de Ciencias Matemática de EAFIT e investigador de Rise.



Explicó Duque, que estas soluciones permiten un amplio panorama de posibilidades ya que, por ejemplo, Urban Pixel (el modelo de crecimiento urbano) trabaja con información gratuita y disponible cualquier parte del mundo.



“En principio, es totalmente replicable. Una vez se tiene cómo va crecer la ciudad en la mancha urbana y cómo va a hacer la distribución de población, que son las dos variables que pronostica Urban Pixel, se calcula la demanda de agua. También se puede calcular la demanda de concreto, acero o cualquier tipo de demanda que conlleva al crecimiento de ciudad”, agregó el investigador.



Un aspecto muy interesante de las herramientas, prosiguió, es que la entidad que la utilice la puede utilizar para pronosticar escenarios, como un Plan de Ordenamieto Territorial (POT).



“Pones esa capa de POT en el modelo de Urban Pixel y ver qué impacto va a tener en la forma en la que la ciudad va a crecer y poder hacer cambios, por ejemplo, no poner una zona industrial sino residencial y ver cómo impacta la dinámica de crecimiento para ver qué resultado se obtiene. Es un tipo de modelo '¿qué pasa si…?”, explicó el investigador.

Medellín es la tercera ciudad más densamente poblada del mundo, con un promedio de 19.700 personas por km2. Foto: Cortesía EPM

El exdirector de Planeación de Medellín y experto en arquitectura y urbanismo, Jorge Pérez Jaramillo, indicó que conoce estas herramientas, a las que considera importantes para hacerles seguimiento a los objetivos del POT de Medellín.



“Sería muy útil en el valle de Aburrá, que tiene muchas dificultades por falta de gestión. La gestión de un modelo de crecimiento como el de Medellín, que requiere renovación urbana necesita, además de estas herramientas, una gestión territorial por parte de la alcaldía, para lo que hay que dotarse de capacidades institucionales, que no todas están disponibles”, opinó Pérez.



Sin embargo, resaltó que, a pesar del crecimiento que ha tenido, la capital antioqueña está bien suplida en cuanto a oferta de agua.



En cuanto al crecimiento urbano en las laderas versus el suministro de agua, el experto indicó que “el problema no es tanto el suministro de agua, sino el desarrollo de las infraestructuras que esto requiere. El modelo expansivo hacia las laderas es complejo porque obliga a crear nuevas redes, mientras que en el interior hay infraestructuras más consolidadas”.



Para Pérez, el valle de Aburrá tiene capacidad de soporte para más población, pero no capacidad para seguir expandiéndose hacia las laderas degradando el sistema natural.



Ese, precisamente, fue uno de los hallazgos hechos por los modelos de Rise aplicados al valle de Aburrá.



“Hemos notado con los modelos que hemos corrido que hay una clara desconexión entre las directrices que tiene el POT y la reglamentación. Mientras el POT dice que la parte del valle y aledaña al río debe ser de redensificación y que las laderas no son para un crecimiento urbano denso y vertical, lo que se ve es lo contrario, que los edificios altos están en las laderas, especialmente en el sur, y que muchos de los mejores suelos siguen ocupados por industria”, contó el profesor Duque.

En Medellín no se ha dado el crecimiento hacia el interior como lo indica el POT Foto: Guillermo Ossa. archivo

Indicó, además, que cuando un constructor encuentra en el interior de las ciudades una gran cantidad de reglamentación que dificulta construir en esas tierras, por lo que mira reglamentaciones más sencillas, que están en las laderas.



La recomendación, indicó el experto, es que haya una armonía entre el POT y la reglamentación para que se eliminen las barreras que actualmente hay y que las mejores tierras se reclasifiquen logrando así un desarrollo residencial más denso logrando quitarle presión a las laderas.



Según cifras de EPM, el consumo de acueducto en el valle de Aburrá en 1990 era de 178.5 millones de metros cúbicos de agua para 443.156 usuarios.



En el 2005 aumentó a 185 millones metros cúbicos de agua para 821.672 usuarios.

El año pasado, la cifra fue de 200 millonesde metros cúbicos de agua, mientras que el número de usuarios incrementó a un millón 284 mil 693.



Para el docente investigador, si las ciudades no están preparadas, este crecimiento urbano va a sobrepasar su capacidad de dotación de infraestructura y es donde comienzan a verse problemas como polución, congestión vial, que la gente viva muy lejos de donde trabaja, poca accesibilidad a oportunidades de trabajo, que es conocido como deseconomías de aglomeración.



"Actualmente, con el Banco Mundial, estamos aplicando Newton para identificar en qué partes de Latinoamérica y cuándo, van a surgir nuevas áreas metropolitanas en Latinoamérica, lo que trae retos que las autoridades tienen que coordinar acciones entre municipios. Identificar con tiempo es un elemento para que desde ahora, esas autoridades diseñen acciones conjuntas para minimizar los efectos negativos de la aglomeración", contó Duque.



Estas, y otras innovaciones e investigaciones de Rise, son financiadas por un programa de Inglaterra llamado Global Challenges Research Fund, bajo el programa Peak Urban, a la que pertenecen una red de universidades en el mundo, entre las que está la Universidad Eafit de Medellín.



ALEJANDRO MERCADO

Corresponsal de EL TIEMPO Medellín

@AlejoMercado10

