La invasión del carril exclusivo del carril de Metroplús en Manrique se volvió una costumbre que parecía no tener control en esta zona del nororiente de Medellín.



Es por eso que varios motociclistas infractores se llevaron una verdadera sorpresa en la noche del pasado viernes en un megaoperativo adelantado por la alcaldía de Medellín para desincentivar estas prácticas en la zona.

En dicha acción fueron inmovilziadas un total de 115 motocicletas que transitaban por este carril infringiendo la norma y 4 carros que no permitían la libre circulación.



Además, se impusieron 154 comparendos por infringir las normas de movilidad y otros 19 por incumplimiento del Código Nacional de Policía.



Puntos de control en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

“Seremos tan claros y tan contundentes como sea posible con estos operativos, no permitiremos que se siga afectando el bienestar y la calidad de vida los ciudadanos de la comuna 3 y de la comuna 4 de nuestra ciudad y así como nos lo ha pedido la comunidad, continuaremos con los operativos y no vamos a ceder ni un milímetro para el desorden, el descontrol y el incumplimiento de las normas en este importante corredor”, indicó Juan Pablo Ramírez, alcalde (e) del Distrito.



Agregó el funcinario que la orden es no permitir que se siga inmovilizando y se siga suspendiendo el servicio en el sistema de transporte masivo Metroplús.



Cifras de la alcaldía distrital indican que, durante este año se han adelantado 41 operativos en el sector, en los cuales se aplicaron 477 comparendos por varios tipos de infracciones y se hicieron 328 inmovilizaciones.



Adicionalmente, en 2022 se realizaron durante el mismo periodo 23 operativos entre las comunas 3 (Manrique) y la comuna 4 (Aranjuez), con 313 comparendos y 229 inmovilizaciones.



Las multas más recurrentes son por conducir por este sector con maniobras altamente peligrosas o imprudentes; manejar un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición, direccionales o de freno, en las horas exigidas; e ir a una velocidad superior a la máxima permitida o sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores y bermas.



La sanción por este tipo de comportamientos es la inmovilización de la motocicleta y un comparendo de 30 salarios mínimos legales diarios vigentes.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO