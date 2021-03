Arranca vacunación para mayores de 60 años en Medellín

La segunda etapa de vacunación, que corresponde a los adultos mayores de 60 años, comienza hoy jueves en Medellín, según informó la Alcaldía.



Actualmente, la ciudad reporta 76.555 vacunas aplicadas y, en proporción con el número de habitantes, lidera el proceso de vacunación que comenzó el pasado 19 de febrero en el país.



Sobre la población que sería vacunada en la primera etapa y aún no lo ha hecho, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, expresó que “si hay alguien mayor de 80 años que no se ha vacunado, puede ir a cualquiera de los puntos de vacunación. Sin agenda”, procurando respetar las medidas de bioseguridad.



De otro lado, el personal médico que no ha sido vacunado se puede acercar a la Unidad Intermedia de Belén o Metrosalud de Belén. Ayer y hoy jueves ha habido largas filas allí. (También puede leer: Siete personas heridas por un rayo en Argelia, Antioquia)

En la ciudad se han recuperado un total de 193.804 personas desde que se presentó el primer caso de covid-19. Esta cifra corresponde al 97% del total de casos confirmados (198.796).



