Pobreza y 5 retos que impuso la pandemia en Medellín y el valle de Aburrá

Aunque hay al menos seis aspectos que se recrudecieron por la llegada de la pandemia del covid-19 al país en el 2020, sin duda la más grave tiene que ven con la pobreza y la desigualdad en Medellín su área metropolitana.



Así lo reveló el informe de Calidad de Vida de Medellín 2020, elaborado por Medellín Cómo Vamos y presentado ayer. Este señala que entre 2019 y 2020, la pobreza monetaria en el valle de Aburrá pasó de 24,4% a 32,9%, esto significó, que 334 mil ciudadanos más entraron en esa condición en el 2020 (un 8,5 % más).

A su vez, entre 2019 y 2020 aumentó la pobreza monetaria extrema en el valle de Aburrá, que pasó de 3,7% a 9,1%, esto significó que en total, 346 mil personas se encontraban en ese situación (un 5,4% más).



“El país y la ciudad en particular tienen un modelo de gestión social y en particular en las redes de atención básicas. Lo que vimos es que con la información y los recursos que teníamos no eran suficientes, entonces los aumentos de la pobreza y la desigualdad fueron las expresiones más agudas”, explicó Luis Fernando Agudelo, director de Medellín Cómo Vamos.



El director agregó que los otros cinco puntos álgidos tienen que ver con los retos alrededor del abandono escolar, la violencia intrafamiliar, la salud mental, el empleo de los jóvenes y en particular de las mujeres y la sostenibilidad del sector cultural y el de la salud.

En educación, haber cerrado escuelas y colegios por la pandemia generaron retrocesos de cerca de 10 años en las políticas sociales en la ciudad. Por ello, ahora, los reflectores deben estar en evitar el abandono y deserción escolar.



El informe señala que los resultados que ya venían empeorando para todo el sistema desde 2018, se deterioraron aún más entre 2019 y 2020. De hecho, los resultados de las Pruebas Saber disminuyeron en todas las áreas excepto en Sociales y Ciudadanas.

De otro lado, el hecho de aumentar los tiempos de convivencia, disminuir la movilidad y de que sea una ciudad donde 43 de cada 100 empleos son informales, hizo que aumentara la violencia intrafamiliar.



“Tenemos un aumento de cerca del 65 por ciento en las denuncias de violencia intrafamiliar, que nos están llevando también a un problema de entender, dentro del perfil epidemiológico de la ciudad y del país, la atención oportuna a la salud mental”, concluyó Agudelo.

Enfoque de género en informe

El informe señaló que en 2019, el desempleo de las mujeres jóvenes era de 22,9 por ciento, mientras que a finales del año 2020 creció hasta el 31,7 por ciento. En contraste, los hombres jóvenes tenían un desempleo del 15,8 por ciento en el 2019 y en el 2020 la cifra fue 22,7 por ciento, es decir que la brecha de desempleo se amplió.



Mejor dicho, en el 2019 la brecha era de 7 puntos y en el 2020 pasó a ser de 9 puntos porcentuales.



Por primera vez, el informe de Medellín Cómo Vamos tuvo un enfoque de género. Otros resultados indican que en 2020, debido a los efectos de la pandemia por covid-19, en el valle de Aburrá se registró la Tasa Global de Participación de las mujeres más baja de la última década, con una cifra de 54,3%.



De otro lado, el incremento de la violencia intrafamiliar es transversal a la ciudad, pero existe una concentración de las denuncias de este tipo de delitos en la zona nororiental y centroriental.



De las 1.783 de las denuncias de delitos sexuales en 2020 en Medellín, 1.471 son mujeres, es decir el 83% y de los 33 homicidios de mujeres en 2020, 22 fueron declarados como feminicidios.



Agudelo explicó que se hace una revisión a la Política Pública para la Igualdad de Género de las Mujeres Urbanas y Rurales del Municipio de Medellín, pues esta priorizó seis dimensiones de análisis, de las cuales cinco coinciden con los sectores de análisis de Medellín Cómo Vamos.



"Lo que estamos haciendo es una separata dentro del informe que nos permita hacer un control a cómo va la implementación y el logro de metas de esta Política Pública", aclaró el director.



