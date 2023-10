Exponen la verdad del carro accidentando de 'influencer'; familia de herido pide ayuda

Un motociclista está en graves condiciones de salud al sufrir un accidente con un carro deportivo en el sector La Galería, de Rionegro, Antioquia. Aunque el vehículo había sido presumido por una influencer como una de sus recientes compras, otro creador de contenido la desmintió.

(En contexto: Popular 'influencer' estrenó soñado carro y terminó estrellado en Antioquia: fotos).

"Me lo prometí, mis bebés. Mi primer sueño cumplido. Gracias a Dios primeramente y a todos ustedes por ese apoyo incondicional que me han brindado", dijo Yulieth Guzmán en una publicación de su cuenta de Facebook, donde tiene más de 35 mil seguidores y comparte videos de estilo de vida y más.

Facebook Twitter Linkedin

Yulieth Guzmán había compartido su felicidad en redes. Foto: Facebook: Yulieth Guzmán

En el metraje recapitulaba la felicidad que tuvo al recibir supuestamente el vehículo Volkswagen Jetta, de color llamativo, en un concesionario antioqueño: "Prometo seguir con la misma humildad que me caracteriza, no los voy a defraudar".

'Influencer' cuenta 'la verdad' de carro accidentado

La creadora de contenido Yulieth Guzmán presumió el pasado jueves 19 de octubre el carro nuevo que se compró, un Volkswagen Jetta. La “influencer” expresó a través de un video en redes sociales que este era un sueño cumplido, pero en la noche del 22 de octubre, el mismo vehículo… pic.twitter.com/h7xCiGJjVm — MiOriente (@MiOriente) October 23, 2023

(Puede consultar: Revelan las víctimas fatales y lista de heridos del accidente de bus en Bogotá-La Vega).

El mismo carro resultó involucrado en un aparatoso accidente reportado en la noche del 22 de octubre en Rionegro. Por el choque, un motociclista identificado como Nevardo Adrián Mazo fue trasladado de urgencia a un centro asistencial.

"Los sueños no se prestan", sentenció la influencer Guzmán, al compartir fotos de cómo quedó el automotor con su parte frontal y puerta derecha dañadas.

Sin embargo, el también creador de contenido llamado VIP Vega, con más de 15 mil seguidores en redes, contradijo toda la historia de su colega.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículo accidentando de 'influencer'. Foto: Facebook: Yulieth Guzmán

"Primero, voy a desmentir el video de la chica. El carro ella, obviamente, no lo compró. Yo tuve un acuerdo con ella de prestarle el carro para que hiciera el video. (...) El carro es mío, está a mi nombre y tiene más de seis meses de haberse comprado", relató en un video.

El joven afirmó que conducía cuando ocurrió el accidente. "Se pierde el control, me pegó con un poste y se me explota una llanta. No pude estabilizar el vehículo. (...) Soy el propietario del vehículo y, obviamente, nadie quiere atropellar a nadie".

(Le recomendamos: El lujoso Porsche que cayó a hidroeléctrica en Boyacá y lleva 120 horas en el fondo).

Por último, lo más importante, dijo VIP Vega, es la recuperación del motociclista. Además, reiteró que él no había sido "imprudente" y esperaba las investigaciones de las autoridades para establecer si la moto o el carro transitaban con exceso de velocidad.

Familia de motociclista pide ayuda urgente tras accidente

El hombre herido está internado en la Clínica Somer, de Rionegro. Según expresó su familia a medios locales, ha sido intervenido quirúrgicamente y todavía está a la espera de otras operaciones por su delicado estado.

(Además: Potente camioneta que estaba en Colombia se accidentó en plena carrera: exhiben video).

Solicitan donantes de sangre de todo tipo. Por tanto, hicieron un llamado a quienes quieran colaborar para que se acerquen a la clínica y donen a nombre de Nevardo Adrián Mazo.

También puede ver:

- Dictan dura condena de cárcel contra 'youtuber' colombiano por abuso sexual de niño.

- 'No tienten al diablo': Day Vásquez luego de que Gustavo Bolívar la llamara hampona.

- Inesperada declaración de colombiano, señalado de ser asesino serial de gais en España.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS