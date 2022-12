Medellín, la ciudad de la 'Eterna Primavera', se ubica a 1.500 metros sobre el nivel del mar, está enclavada en un estrecho valle en medio de las montañas y la playa más cercana está a 345 kilómetros, en el municipio de Turbo, en pleno Urabá antioqueño.



Pero un viajero desprevenido, que no consultó mayor información sobre su destino pensó que la segunda ciudad de Colombia tenía mar y rentó un yate en uno de los días que permanecerá en Medellín en medio de su viaje por el país con su familia.

Se trata del 'influencer' mexicano Mauricio López, quien tienen más de 8,3 millones de seguidores en TikTok, y es originario del estado de Yacatán, en el país manito. A través de un video en su cuenta contó lo sucedido y habló del curioso error que cometió en medio de la planeación de su viaje de fin de año.



"Salí de entrenar y tenía 80 llamadas de mi mamá. Chequen esto. Me voy a Colombia ahorita con mi familia en diciembre. Vamos a Bogotá, Medellín y Cartagena y a mí me asignaron una cosita no más", empezó por contar el creador de contenido sobre lo que sucedió.



Al joven le pidieron reservar un barco para uno de los lugares en los que estarían. "Ah, bueno yo me encargo. Estaba sencillo y hasta me pasaron el contacto, solo tenía que mandar el mensaje, la fecha y listo", relató 'Mau'.



A los días de haber hecho la reservación, la mamá del joven le escribió por WhatsApp. Él mismo reveló los mensajes. "Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín y en Medellín no hay mar!!! Y no nos quieren devolver el dinero. Sabes cuánto costó? (sic)", se lee en la conversación.

Luego, Mau reveló la millonaria cifra que pagó: 2.400 dólares, que al día de hoy son un poco más de 11'380.000 pesos colombianos.



"Este es el barco que reservé (mostró captura de pantalla de la empresa en la que reservó) y claramente dice Cartagena, pero yo lo reservé para las fechas que vamos a estar en Medellín", dijo.



Para excusarse de su error le respondió a su mamá: "Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa. Bueno sí es mi culpa, pero también de ustedes por encargármelo a mí".



Finalmente, el influencer contó que trató de pedir una devolución del dinero por su equivocación, pero le respondieron que no era posible.



En otro video, responsabilizó a Maluma de lo sucedido y dijo que cuando estuviera en Colombia con su familia esperaba que el aclamado cantante paisa lo invite a un viaje en su barco.



MEDELLÍN