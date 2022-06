En las últimas horas se conoció una denuncia de una usuaria de la plataforma InDriver quien por error le consignó más dinero al conductor del que valía la carrera. Pero este, en vez de devolverle los recursos, se burló de ella.



Según la publicación de redes sociales en la que se evidencia la situación, un conductor identificado como Kevin iba a prestar un servicio que valía 10.000 pesos. Sin embargo, la mujer le consignó 100.000 pesos a través de Nequi.



Esta persona al percatarse de la situación contactó al hombre, quien se rehusó a devolver los 90.000 pesos que la mujer consignó de más y terminó fue burlándose de la usuaria.



-Amigo, ¿más fácil reporto el incidente por la plataforma?



-Ja,ja,ja. No meten los que se roban millones... Usted fue la que los mandó, yo a usted no le puse una pistola y la robé. Usted se robó sola.



Esa fue una de las primeras conversaciones que sostuvieron las personas.



Luego, la mujer le advierte al hombre que lo va a "boletear" ante sus burlas y negativa de devolver el dinero.

#DenunciaCiudadana | Conductor de plataforma Indrive que se le consiga $100.000 por equivocación a través de NEQUI. Valor inicial de la carrera $10.000, se le pide que realice la devolución del dinero extra y no lo realiza, al contrario se burla del usuario. ⤵️ pic.twitter.com/mB23RpQsrb — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) June 29, 2022

Posteriormente, el conductor le recomienda a la usuaria que "tome algo para que despierte" y le dice que es "muy dormida". Finalmente le agradece por "la liga".



La mujer, según la denuncia, no ha podido obtener la ayuda de la plataforma, por lo que decidió hacer pública la denuncia.



Esta situación ha causado indignación en redes sociales por la forma de actuar de conductor, así como de la plataforma.



Esto teniendo en cuenta que una situación similar se vivió la semana pasada en Barranquilla. Allí una joven, a través de la misma aplicación, pagó por error 700.000 pesos a un conductor, quien no le quiso devolver. Era una carrera que no costaba más de 10.000 pesos.



Y la plataforma, por su parte, se comunicó con ella solo después de haber hecho pública la denuncia.