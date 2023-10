Video | Indignación en Antioquia por mujeres semidesnudas en Guatapé

Un usuario en redes ha compartido un video grabado en la piedra del Peñol de Guatapé, que ha indignado a más de un internauta.



Según indicó, el clip fue grabado hace unos meses y en este se puede ver que un grupo de personas, cuatro hombres y cuatro mujeres, se toman una fotografía en frente de la inmensa piedra, como ya es costumbre entre los turistas que visitan el lugar.



Sin embargo, en esta ocasión, las mujeres posaron bajándose los pantalones y de espaldas, dejando ver el trasero en la fotografía, lo que causó indignación.



Cuando se termina de tomar la fotografía, rápidamente se visten, estando a la vista de otros visitantes de esta atracción turística ubicada cerca de Medellín.



“Hace unos meses se dio este suceso en la piedra del peñón en Guatapé, ustedes que opinan”, escribió el usuario en el video compartido en Instagram, dando a entender que no se conoce la fecha exacta en la que se grabaron las imágenes.



“Mala imagen no solo para Antioquia, sino también para Colombia”, “Terrible, porque allá van familias con niños, que falta de respeto”, “Vaya gente que daña la imagen de nuestro país y nuestros territorios turísticos”, “Digo que hay un lugar para cada ocasión”, fueron algunos de los comentarios.

Por otra parte, hubo internautas que opinaron lo contrario: “Cada quien es dueño de su vida, tal vez era un reto o algo así, pues es una foto para algo con alguna intención y listo”.



Esta no es la primera vez que se captan imágenes similares en Guatapé. El año pasado circuló un clip en el que se puede ver a cinco mujeres desnudas en un bote que navegaba por la represa.



Anteriormente, han denunciado fiestas con ruido excesivo y actos sexuales públicos.



La llamada ‘piedra del Peñol’ es un monolito de 220 metros de altura ubicado entre los municipios de Guatapé y El Peñol. Para llegar a la cima, hay que subir un total de 702 escalones. Desde arriba, se puede apreciar la panorámica del embalse de más de 2.200 hectáreas de extensión, según indica Colombia Travel.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

