Un crudo panorama se vive actualmente a las afueras de una sede educativa en el centro oriente de Medellín. Maletas, costales, pipetas de gas, cocinas improvisadas y carpas para dormir fueron instaladas por indígenas de la comunidad embera katío en la fachada de una de las sedes del a I.E. Héctor Abad Gómez.



El pasado 10 de abril, esta población de Alto Andágueda, Chocó —que espera el trasladado a su territorio desde hace varios meses—, se instaló en el lugar al no tener ningún otro lugar donde refugiarse.

Según se ha conocido, por parte de algunos líderes de la comunidad y también de las mismas autoridades, los indígenas tuvieron dificultades en los inquilinatos donde se estaban hospedando en los sectores de Prado Centro y Niquitao.



En algunos casos, las familias no pudieron pagar los 35.000 pesos que cuesta el alquiler diario de una pieza. Y en otros, al parecer, hubo conflictos al interior de estos espacios con otros de sus residentes, que sería de nacionalidad venezolana.

Así está el panorama a las afueras de la sede educativa. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Por tales razones, unas 250 personas, entre las cuales hay niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, llegaron hasta las afueras de la sede Darío Londoño Cardona, de la Institución Educativa, para buscar refugio del sol y el agua.



Sin embargo, la situación ha generado preocupación entre los mismos indígenas y las directivas de la institución por las condiciones en las que se encuentran.

Niños indígenas dibujan en medio de una improvisada cocina y al lado de una pipeta de gas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Hay inquietudes de los padres de familia que han decidido no enviar los niños al colegio, hay malos olores y problemas de salubridad. Han venido a hacer algún tipo de intervenciones, pero esta debe ser permanente y no esporádica", dijo John Jairo Urrego, coordinador de la sede.



Allí están matriculados unos 363 estudiantes y, en promedio, asisten alrededor de unos 300. Pero debido a la situación con los indígenas, han dejado de ir a clases entre 120 y 140 estudiantes, es decir, casi el 40 por ciento.



El coordinador explicó que la situación en los primeros días estuvo regular, pero luego aumentó el número de niños que no asistieron a clases. Y los que están yendo son quienes les piden a sus papás que los dejen ir.

Hay menores de edad y adultos mayores que permanecen en la calles desde hace dos semanas. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Se requiere una atención integral y permanente porque es una situación de crisis humanitaria, son seres humanos y requieren de atención, no es paliativa, sino integral, que lo solucionen ya", agregó Urrego.



Incluso, el colegio ha adelantando una campaña para conseguir mercado, implementos de aseo y ollas para cocinar, pero la situación se ha vuelto insostenible.



Alberto Sintua, uno de los líderes de la comunidad, afirmó que están preocupados por su situación porque desde hace 12 días solo cuentan con la alimentación que les han regalado desde el colegio.

Jóvenes de la comunidad hacen artesanías para encontrar un modo de subsistencia. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

"Estamos esperando el mensaje de las instituciones, aún no nos dan resultados. ¿Quién es responsable de esto?. Ni Alcaldía, ni Gobernación, ni Personería, ni Defensoría... Como dirigentes estamos muy preocupados", afirmó el líder, quien alertó que hay niños hasta con fierre, diarrea y vómito.



Para bañarse, utilizan el agua que les suministró el colegio y aunque les prometieron baños públicos desde la administración distrital, aún no les han cumplido.



Sintua aseguró que, en caso de que no hay otra solución, "va a haber otra minga, estamos esperando el mensaje".



La Personería de Medellín confirmó que ha hecho acompañamiento a la situación y reiteraron que esta no tiene que ver con los acuerdos pactados en febrero pasado, tras la toma de la Alcaldía.



"No ha sido posible que se pueden ubicar en otros lugares", dijo Sonia Peña, líder de Asuntos Étnico, Migrantes y Refugiados de la entidad.



Se espera que el próximo mes de mayo inicie el traslado de la comunidad a su territorio en el Chocó, bajo el liderazgo de la Unidad de Víctimas y el acompañamiento de la Alcaldía y otras autoridades y entes de control.



MEDELLÍN

