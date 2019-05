Indígenas de Jardín, Antioquia, denuncian amenazas por un panfleto

La Organización Indígena de Antioquia (OIA) denunció ante la administración gubernamental la presencia de un panfleto que circuló en el resguardo Karmata Rúa Cristianía, perteneciente al municipio de Jardín, suroeste del departamento. En el panfleto se evidencian amenazas hacia nueve integrantes de comunidad embera chamí por expender, presuntamente, drogas en el territorio.

“Hacemos un llamado a los actores armados ilegales, las comunidades indígenas son objeto de especial protección. Nosotros como movimiento no hacemos parte de ningún tipo de estructura armada”, dijo Richard Sierra, consejero de relaciones políticas de la OIA y agregó que aún no se conocen los autores del panfleto porque se autodenominan como una estructura de limpieza social.



La denuncia de la OIA se divulgó el martes 29 de abril y en ella solicita acompañamiento por parte de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la Gobernación de Antioquia.



Según la secretaria de Gobierno de Jardín, Patricia Jaramillo, no se trata de un problema de orden público sino de una “disputa política que tienen algunos miembros de la comunidad indígena con los del cabildo, por el poder y por querer ser los gobernadores”. Con respecto a lo expresado en el panfleto, la funcionaria afirmó que este tiene el fin de crear un escándalo mediático en el municipio.

Sin embargo, la versión de la secretaria no es compartida por el consejero de la OIA., Sierra considera que en la región sí hay problemas de microtráfico y consumo de estupefacientes que afectan directamente al resguardo Karmata Rúa.



En cuanto a las dos menores de edad indígenas heridas por balas perdidas el pasado jueves 25 de abril, la funcionaria aclaró que fue una situación aislada que ocurrió en la vía Andes- Jardín. Las menores se desplazaban en una escalera de servicio público hacia su resguardo, en la parte trasera del vehículo se encontraba un joven a quien iba dirigido el ‘atentado sicarial’.



