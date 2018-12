Indeportes es señalada de intimidar a quienes denuncian corrupción

Además del retraso en el pago a los entrenadores de las ligas deportivas, que ya completa cerca de tres meses, y al no resuelto aún carrusel de contratación montado desde Indeportes, Fedelian y Metroparques, se sumó la denuncia de la Asociación de Empleados Públicos de Antioquia (ADEA) sobre presiones a algunos de sus miembros por parte de administrativos de Indeportes.

Según el presidente de ADEA, Guillermo León Herrera, la razón de las presiones radica en la alerta que la Asociación dirigió al gobernador del departamento, Luis Pérez, y a los distintos entes de control, para que hubiera celeridad en la investigación de las supuestas irregularidades en la contratación de técnicos y entrenadores a partir del convenio entre Indeportes con Fedelian.



Una de las formas de presión denunciada fue el uso indebido de los datos personales de los asociados por parte de Indeportes.



“Los datos sindicales de los asociados son sensibles y privados según las leyes. Su uso incorrecto puede generar discriminación, temor e incluso la renuncia de algunos miembros”, manifestó el presidente.

ADEA también criticó en un comunicado dado a conocer ayer la subcontratación de Indeportes con empresas terceras, porque así se ponen en riesgo los objetivos misionales de las entidades pues, señaló, la intermediación facilita la creación de focos de corrupción.



“La multicontratación permite que los intermediarios contraten a otros intermediarios para hacer sus labores. Eso no es conveniente”, dice un aparte del mensaje en el que solicitó la intervención a las autoridades competentes para proteger a los líderes sindicales.

¿Qué pasa con el salario de los deportistas?

Por su parte, el concejal Bernardo Alejandro Guerra, reveló que los pagos pendientes de septiembre y octubre a los cerca de 140 técnicos y entrenadores de las ligas deportivas por cerca de 1.400 millones de pesos no se les podrá pagar al no poder ser cubiertos por la póliza de seguros, como habían proyectado los afectados.

Según el cabildante, dicha póliza tiene un aparte en el que asegura no cubrir a contratistas y enfatiza en el reconocimiento económico solo a empleados vinculados .

“Para comenzar a dar soluciones es necesario liquidar el contrato de manera bilateral. Pero Fedelian no tiene el dinero para devolverlo a los técnicos. El primer paso para solventar el problema es vender la sede que tiene Fedelian y convocar una asamblea que determine la renuncia o no de los implicados”, explicó Guerra.



Uno de los entrenadores que no recibe pago desde de septiembre y que pidió que su identidad no fuera revelada, aseguró que la ‘politización’ del deporte es una de las causas del problema. “Soy entrenador desde hace más de 40 años y es la primera vez que vivo una situación como esta. Me deben más de nueve millones de pesos y esto está afectando a mi familia y a las de los demás técnicos que están viviendo lo mismo”, dijo.

Pero los entrenadores no son los únicos que no reciben salario por sus funciones. Al déficit en el pago se le añaden las denuncias por parte de algunos jueces deportivos de Antioquia quienes también aseguran no recibir sueldo por sus labores desde el pasado septiembre.



Ese es el caso de James David Cardona, juez de patinaje y coordinador de los pasadas competencias del deporte. Cardona explicó que tanto él como sus compañeros tienen inquietudes sobre los manejos de los juegos intercolegiados y departamentales dado que las jornadas de trabajo eran canceladas de forma inmediata, pero en la actualidad completan más de dos meses sin sueldo.



“Hemos tenido toda la disposición para la realización de los eventos y no queremos que el deporte antioqueño se frene. Pero hasta ahora nos adeudan nueve eventos de patinaje. No queremos que el deporte antioqueño se frene. Pero seguimos esperando a que nos cumplan”, concluyó el juez deportivo.

