Indeportes Antioquia aplaza audiencia sobre líos en contratación

Para el próximo lunes quedó aplazada la audiencia pública en la que la Federación de Ligas de Antioquia (Fedelian) debe aclarar ante Indeportes Antioquia la destinación de 2.378 millones de pesos que la entidad encargada de promover el deporte no ha justificado suficientemente.

Dichos recursos fueron asignados mediante el contrato o convenio 157 de 2017 y debían ser usados para el pago de entrenadores deportivos, logística de eventos, desplazamientos, exámenes médicos y suministro de alimentación, entre otros.



Ambas entidades estuvieron reunidas el pasado lunes y al final del encuentro, el área jurídica de Indeportes se vio en la obligación de aplazar la audiencia luego de que los representantes de Fedelian denunciaran fallas en el debido proceso y solicitaran más tiempo para preparar su defensa.



“Nosotros hemos estado en constante comunicación con Fedelian. Desde el pasado 21 de diciembre recibieron el informe con anexos. No sé cuál sea el interés en aplazar la audiencia”, sostuvo Lina María Posada, subgerente de Altos Logros de Indeportes y supervisora actual del polémico contrato desde el primero de octubre de 2018.



Por su parte, el abogado de Fedelian denunció que no tuvo acceso a información suficiente por parte de Indeportes para preparar su defensa. Asímismo, llamó la atención sobre la ausencia de la aseguradora del convenio en el desarrollo de la reunión, la cual debía asistir y no lo hizo.

Desde hace varios meses los deportistas han hecho protestas para mejorar la situación Foto: Esneyder Gutiérrez. Para EL TIEMPO

La decisión de suspender el encuentro fue tomada después de una tensa reunión en la que los representantes de las partes dieron su versión sobre el controvertido contrato.



Para los representantes de Indeportes, las irregularidades se deben a que Fedelian incumplió sus obligaciones tales como la entrega de soportes que demuestren el pago de salarios a varios entrenadores y a practicantes del SENA. También, le señalaron que contrató menos entrenadores de los que Indeportes había financiado.



Después de analizar las condiciones bajo las que se ejecutó el convenio, Indeportes le entregó observaciones y recomendaciones como que “no puede desembolsar el pago a entrenadores y/o monitores correspondientes a los meses de septiembre y octubre, dado que Fedelian tiene recursos que fueron desembolsados de más frente a la ejecución real del convenio”.



Igualmente, le pide revisar el informe y sus anexos y explicar, justificar y sustentar cómo llevó a cabo la ejecución del convenio, como manejó los recursos entregados por Indeportes y debe evidenciar en qué cuenta bancaria reposan los dineros desembolsados de más.



Esta última observación se la han solicitado de manera reiterativa a través de diferentes comunicaciones, se asegura en el informe.

Esta disputa surgió después de los graves señalamientos de corrupción que fueron formulados el año pasado contra Indeportes, en los cuales se acusó a la entidad de un millonario desfalco, producto de una compleja maraña de empresas y contratos, como lo afirmó el concejal Liberal Bernando Guerra Hoyos, quien viene denunciando estos hechos.



“Esta audiencia no es suficiente, porque estamos hablando solamente del convenio 157. En primer lugar debe hacerse un seguimiento a todos los convenios entre Fedelian e Indeportes entre 2016 y 2018, ya que hay actores que se repiten en una cadena de corrupción”, dijo Guerra.



Agregó que, por ejemplo, en el caso de infraestructura han entregado más de 300.000 millones de pesos y solo han avanzado en un 5 por ciento. “Esto nos lleva a pensar que el desfalco a Indeportes Antioquia puede ser uno de los más grandes de su historia”, enfatizó el concejal.

Otra denuncia es que la anterior supervisión de Indeportes Antioquia autorizó los desembolsos mensuales sin tener en cuenta la realidad de los ítems ejecutados, generando unos mayores desembolsos a Fedelian frente a productos no realizados y entrenadores no contratados.



Como si esto fuera poco, no se adjuntaban la totalidad de las planillas exigidas mensualmente para efectuar dicho desembolso.



Guerra dijo, que espera que los organismos de control actúen de manera diligente y oportuna, porque los hallazgos de la subgerente Posada son muy contundentes. El corporado expresó su reconocimiento a la actual supervisora del convenio por el informe detallado que realizó sobre las actuaciones de Fedelian, en cabeza de Pedro Luis Uribe Roldán y de la anterior supervisión a cargo del ex subgerente de Altos Logros, Luis Felipe Jiménez Oviedo.



Según el informe, el anterior supervisor fungía como subgerente del área responsable del proyecto y como ordenador del gasto. Dentro de su actividad, como supervisor, no se evidenció ningún reporte que hiciera alusión a un presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales. Sin embargo, la actual supervisión sí detectó situaciones que apuntan a un presunto incumplimiento contractual.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

​Twitter: @JacoboBetancur