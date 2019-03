Indeportes Antioquia contratará directamente con 20 ligas deportivas

Indeportes Antioquia firmó un convenio directo por más de 6.000 millones de pesos con 20 ligas deportivas del departamento. Esta decisión elimina los costos administrativos por concepto de intermediación, que calculó la entidad podrían ascender a más de 1.200 millones.

Mauricio Posada, gerente de Indeportes afirmó que la contratación directa se hizo con el objetivo de mejorar las condiciones, para que las ligas le permitan al departamento ganar los Juegos Nacionales que se realizarán en Bolívar este año.



“Queremos retener el título de los Juegos y para ello vamos a brindar todo el apoyo económico posible, de tal manera que los deportistas y entrenadores tengan todas las garantías y se preocupen sólo de representar bien a Antioquia”, dijo García.



Indeportes precisó en un comunicado que las ligas que participaron en la firma fueron las de arquería, bádminton, balonmano, canotaje, ciclismo, ecuestre, karate do, natación, pesas, rugby, sóftbol, lucha, taekwondo, tiro deportivo, tenis de mesa, fútbol, fútbol de salón, voleibol y tejo.

Queremos retener el título de los Juegos y para ello vamos a brindar todo el apoyo económico posible, de tal manera que los deportistas y entrenadores tengan todas las garantías

“Es una noticia muy importante para nosotros, ya que el tenis de mesa es una de las fortalezas de Antioquia. Queremos volver a ser campeones generales. A pesar de las dificultades, ya que en algunos momentos nos ha tocado trabajar con las uñas, representaremos muy bien a Antioquia”, dijo David Gallego, presidente de la Liga Antioqueña de Tenis de Mesa.



Varias fuentes coincidieron en que hay una preocupación general por la participación de Antioquia en los Juegos Nacionales de este año, sin embargo, ninguna se atrevió a especificar las razones concretas de esos rumores.



Cabe recordar que en transcurso del año pasado varias denuncias pusieron bajo la lupa el manejo de los dineros del deporte, la más importante fue la del convenio 157 de 2017, en la que decenas de entrenadores se habrían quedado sin su pago por varios meses y donde presuntamente se habría cometido un millonario desfalco.

En este último, la salida de Lina María Posada, quien se desempeñaba como gerente de Altos Logros y supervisaba las pesquisas de ese convenio, dejó muchas preguntas en el aire.



En ese sentido, varios entrenadores alertaron que aún tienen problemas financieros por la suspensión de pagos producto de ese escándalo entre Indeportes y Fedelian, la organización acusada de incumplir el contrato.



A la gran mayoría aún no les han respondido por el pago de los salarios de varios meses. Esto porque Indeportes asegura que tuvo que suspender los pagos a Fedelian por las presuntas irregularidades en la contratación, mientras Fedelian alega que no pudo responderles por culpa de Indeportes.



“Aún no se ha resuelto lo de los pagos pendientes. Los entrenadores aún esperamos que eso se pueda solucionar, ya que desde hace meses se nos va el salario cubriendo el hueco que nos dejó lo que no nos pagaron el año pasado“, dijo uno de ellos.



