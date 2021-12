Una de las noticias que más revuelo causó en Medellín este año fue la propuesta de venta de la participación accionaria que EPM tiene el negocio de las telecomunicaciones, más específicamente en las acciones de UNE e Invertelco.



Y es que si bien EPM tiene el 50 % más una acción, no es mayoría ni controlante de las decisiones que se tomen en UNE gracias a una cláusula firmada en 2014 tras la fusión de UNE con Millicom.

Desde mediados del año se realizó una socialización en el Concejo de Medellín en la que se vieron voces a favor y en contra de la posible enajenación para que se indicara que octubre sería la fecha en la que se realizaría la plenaria para decidir si se aprobaba o no.



Algo que no pasó, la sesión quedó aplazada y no hay fecha fija para el 2022 en la que se pueda retomar.



La urgencia de la alcaldía de Medellín y EPM para vender era la necesidad de contar con recursos para su plan de inversiones 2021-2023, estimado en $11,2 billones, entre los que estaba la terminación de Hidroituango.



Sin embargo, con el acuerdo de pago de la póliza por parte de las aseguradoras del proyecto, EPM parece contar con recursos para garantizar dichas inversiones, por lo que no sabe si para el 2022 se retomará la propuesta de vender dicha participación accionaria o hacer otro tipo de negocio con Millicom.



Daniel Quintero, alcalde de Medellín y presidente de la Junta Directiva de EPM, manifestó que vender las empresas de EPM para obtener recursos ya no es una prioridad como lo era en su momento.



“Con la plata que recibimos ya tenemos la caja que necesitamos para terminar el proyecto. Nos iba a tocar salir a vender empresas de EPM, eso ahora no es una prioridad ni la necesidad más importante”, expresó el alcalde.



Sobre el tema UNE, el mandatario local agregó que envió a la empresa dos cartas, una de estas en la que solicitaban que Millicom le vendiera a EPM su parte en la compañía, la cual obtuvo respuesta negativa.



Lo que se busca con esto es que EPM vuelva a ser el dueño de Tigo-UNE e invertir en tecnología y fibra óptica para la región.

La segunda misiva, contó Quintero, fue para extender la cláusula de protección del patrimonio público, la cual se incluyó en la venta de UNE.



“Esa cláusula lo que hace es que protege la plata que aún tiene EPM en UNE, que vale muy poco si no se usa la cláusula, pero no queremos usarla ya porque sería salir a vender la empresa en este momento donde creemos que el mercado no tiene tan buenas condiciones. Si en cambio la podemos extender hasta el final de la próxima alcaldía, la decisión la tomaría el próximo Gobierno y no tendría que tomarla este”, expresó Quintero.



Por su parte, desde Sindicato de Profesionales de EPM y UNE (Sinpro) se pronunciaron al respecto e indicaron que desde que no haya claridad sobre este negocio, seguirán estando en contra de la venta.



Olga Lucía Arango, presidenta de Sinpro, expresó que ya no hay razones económicas para solicitar la enajenación de dicha participación accionaria.



“Pensamos que la solicitud del alcalde a Millicom de que le devuelva el control a EPM nes algo que no vemos posible, por lo que vemos un panorama económico incierto”, dijo Arango.



En caso de que el próximo año se debata en el Concejo la venta de estos activos, la líder sindical aseguró que, desde que no haya claridad sobre el valor de dichas acciones, el sindicato no apoyará esta iniciativa.



“No se conoce cuánto cuestan las acciones ni se tiene certeza de la cláusula de protección al patrimonio público. Los ciudadanos, que somos los dueños, tenemos derecho a saber el valor de las acciones y conocer los detalles de esa cláusula. Exigimos más transparencia”, opinó Arango.



Desde que esto no suceda, puntualizó, desde Sinpro prefieren que la situación siga como está actualmente.



