Incertidumbre en Medellín por retraso en obras de Ciudad del Este

La solicitud de un cuarto aplazamiento para la entrega de Ciudad del Este fue el detonante para que muchas de las familias beneficiarias de ese proyecto perdieran la paciencia. Después de cuatro años de incertidumbre dicen que sus finanzas no aguantan más y tienen miedo de perder el subsidio con que la Nación financiará la compra de sus casas, que vence el 31 de diciembre de este año.

Esta historia comenzó en el 2014, cuando el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) realizó una convocatoria pública para que a través del programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (VIPA) cientos de familias se postularan para cumplir el sueño de tener casa propia con apoyo del Estado.



En ese contexto, uno de los principales proyectos era la ampliación de Ciudad del Este, que contemplaba la construcción de 848 apartamentos. Para ser seleccionadas, las familias debían tener ahorrado el 5 por ciento del valor de la vivienda y que sus ingresos no fueran superiores a dos salarios mínimos.



Entre 2016 y 2017 varios factores retrasaron el proyecto. En primer lugar, los diseños urbanísticos fueron modificados por problemas no previstos con el terreno. Por otra parte, muchas familias que no cumplían los requisitos no entraron al programa VIPA y el número de apartamentos se redujo a 448. Además, el consorcio constructor, la Unión Temporal Ciudad del Este, tuvo que restructurarse luego de que una de las empresas que lo conformaban decidiera salirse del proyecto.

El proyecto está compuesto por 448 apartamentos, de 45 metros cuadrados cada uno. Foto: Jacobo Betancur. Para EL TIEMPO

Estos problemas retrasaron el cronograma de la obra, tanto que para el 30 de septiembre del 2017 el subsidio del VIPA se venció y las familias aún no tenían sus casas. El Isvimed y el consorcio constructor aconsejaron a las familias renunciar a ese programa y postularse al de Mi Casa Ya.



Después de migrar al nuevo programa, los retrasos continuaron. Después de firmar la promesa de contraventa, un contrato donde se establecían las condiciones para la compra de la casa, el consorcio constructor comenzó a solicitar prórrogas y firmó tres otrosí con cada uno de los beneficiaros.



De esa manera la fecha de entrega, fijada para el 23 de junio del 2017, se movió para el 30 de junio del 2018 y luego para el 30 de abril del 2019.



Llegado abril los retrasos continuaron y el consorcio constructor programó una reunión con los beneficiarios del proyecto donde les pidió firmar una nueva prórroga, donde constara que los apartamentos serían entregados el 30 de abril de 2020 o incluso después.



La solicitud del nuevo aplazamiento fue el detonante de la incertidumbre, ya que el subsidio de Mi Casa Ya, que asumiría el pago de más de 20 millones de pesos, vence el 31 de diciembre de este año.

Cabe recordar, que de no tener un cierre financiero (los soportes que prueban que tienen con qué pagar las viviendas) los beneficiarios perderían sus apartamentos.

Además, el paso de los años ha incrementado el precio de las viviendas, en algunos casos en casi 10 millones de pesos. Por otra parte varios de los beneficiarios manifestaron que luego de tantos años esperando su casa han perdido la oportunidad de abonar a su futura deuda hipotecaria, por estar pagando arrendamiento mes a mes.



“Nosotros solo pedimos tres cosas principales: que nos entreguen las viviendas lo más pronto posible para no perder el subsidio y que la Alcaldía escuche nuestras preocupaciones. Estamos asfixiados económicamente”, dijo Edwin González, uno de los beneficiarios.



El Isvimed remitió información a este diario donde explica que el nuevo retraso fue causado por problemas en la construcción de un puente y una vía, que servirán de acceso al conjunto residencial. Esto producto de una suspensión parcial de un crédito al consorcio constructor.



