Incertidumbre en Medellín por nuevo edificio con fallas estructurales

El edificio Kampala, ubicado en el barrio La Pilarica, Robledo, sería el nuevo integrante de la larga lista de construcciones con fallas estructurales en Medellín. Una revisión preliminar, elaborada por la firma efe-Primra-ce, identificó deficiencias en los diseños.

Este diario visitó el edificio y pudo verificar que sí existen grietas que atraviesan la fachada de arriba a abajo. Aunque a simple vista el inmueble no muestra grandes problemas, al agudizarse la vista se observan partes de la fachada que fueron enmendadas. Expertos consultados explicaron que con la información disponible aún no puede saberse con precisión si tendrá que demolerse.



Durante la mañana de ayer el vecindario lucía tranquilo. Decenas de personas salían y entraban al edificio, al tiempo que los vecinos que pasaban se detenían a examinar la fachada desde lejos.



“El diseño estructural no se ajusta a las normas vigentes en el momento del diseño. (...) En relación a la zona común del salón social y servicios de piscina, se recomienda no hacer uso de esta zona y retirar (demoler estas estructuras) la sobre carga impuesta a esta losa por las estructuras mencionadas, esto, ya que se presenta vulnerabilidad por carga vertical de sus elementos estructurales constituyentes”, detalla el estudio, publicado por el informativo Noticias Telemedellín.

A simple vista pueden verse grietas que atraviesan la fachada de la edificación. Foto: Esneyder Gutiérrez. Para EL TIEMPO

En ese documento se señala como responsable del diseño a Jorge Aristizábal Ochoa, el mismo ingeniero calculista condenado a cuatro años y tres meses de prisión por la tragedia del edificio Space.



Expertos consultados para este informe, señalaron que ese estudio es apenas uno de los primeros pasos para determinar el estado del edificio.



Los estudios de revisión estructural son tan solo una de las primeras etapas para determinar qué tan vulnerable podría ser una construcción. En términos generales consisten en revisar la información de los planos y contrastarla con algunas observaciones preliminares.



La decisión de demoler el inmueble o contratar una repotenciación solo podría tomarse con un estudio de vulnerabilidad sísmica, que implica llevar herramientas de medición muy específicas al terreno y seguir una larga lista de procedimientos.

Luego de ese diagnostico se decidiría qué hacer. Por ejemplo, en caso de que pudiera ser repotenciado, deberían formularse varias propuestas, que tendrían que ser conciliadas con los dueños.

No sé quiénes están interesados en dañar la imagen del edificio FACEBOOK

TWITTER

La mayoría de vecinos aseguró no tener información sobre el estado del edificio y se rehúsó a dar declaraciones públicas. “Eso no es así. Esto no se nos va a caer”, murmuró una vecina.



En uno de los apartamentos aún podían leerse unos letreros de se arrienda y se vende. Al llamar, la inmobiliria aseguró que la propiedad de 85 metros cuadrados, 3 alcobas y 2 baños valía 330 millones de pesos y se arrendaba por 1'600.000 pesos mensuales.



“No sé quiénes están interesados en dañar la imagen del edificio. La gente anda diciendo que han encontrado columnas que construyeron sin hierro, pero yo no creo que sea posible. En 11 años que llevo viviendo aquí nunca ha pasado nada”, dijo uno de los vecinos, que prefirió no ser identificado.

La mayoría de los propietarios se rehúsa a hablar. Algunos de ellos no creen que el edificio esté en peligro. Foto: Esneyder Gutiérrez. Para EL TIEMPO

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagred), reveló que el problema no es nuevo.



Desde 2011, funcionarios de la entidad han visitado por más de cuatro veces el lugar, inspeccionando visualmente la estructura y cotejando los datos que arrojó la revisión estructural que fue filtrada a los medios de comunicación esta semana.



El equipo técnico de ese organismo no ha encontrado aún indicios concretos para recomendar la evacuación de la construcción. Sin embargo, le han pedido en reiteradas ocasiones al consejo de la administración de Kampala la contratación de un estudio de patología estructural, que permita ampliar los datos que arrojó el estudio preliminar divulgado.

“Nuestro equipo técnico no encontró evidencias que recomendaran la evacuación del inmueble. Pero reiteramos la necesidad de que se haga el estudio. Nuestra prioridad es proteger la vida de las personas”, dijo Zapata.



El director del Dagred explicó que contar con los resultados de ese estudio de patología es crucial para poder tomar decisiones. Solo un diagnóstico completo del edificio podrá dar luces de cómo enfrentar el problema de la mejor forma.



Hasta que los inquilinos no se pongan de acuerdo, el panorama seguirá siendo incierto. Sobre todo porque muchos de ellos aún no le dan credibilidad al peligro. La administración del edificio se abstuvo de entregar declaraciones públicas.



JACOBO BETANCUR PELÁEZ

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN

En Twitter: @JacoboBetancur