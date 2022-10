Cerca de la medianoche del 27 de octubre, bomberos de Medellín tuvieron que atender un incendio que se presentó en una bodega de reciclaje del barrio Guayabal.



La emergencia tuvo que ser apoyada por integrantes del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, trabajadores de la Secretaría de Salud y la Policía Nacional. Las autoridades llegaron al lugar, luego de una llamada de los vecinos que alertaron de la emergencia.



(Siga leyendo: Hidroituango: próxima semana realizarán simulacros en comunidades aguas abajo).

En redes sociales, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín anunció lo sucedido y explicó que ya se encontraban en el sitio haciendo un reporte de los daños.



Según lo que dijeron, las llamas alcanzaron una altura de 18 metros. Sin embargo, aún no se han reportado heridos y todo parece indicar que ninguna persona se lesionó en la conflagración.



(Más: Caso Maximiliano: encontraron cuerpo que podría ser el de menor desaparecido).



A las 5 de la mañana, informaron a la población que aún no habían logrado apagar el fuego. Cerca de las 9:30 am seguían realizando labores de enfriamiento en el área y de remoción de escombros.



Para controlar la emergencia, tuvieron que utilizar más de 23 unidades bomberos, 7 máquinas contra incendios, 2 cisternas y una máquina escalera.



En total, fueron cuatro bodegas las afectadas por el incendio. Tres pisos de un edificio cercano también resultaron damnificados por la magnitud de las llamas del lugar. Hasta ahora, no se han revelado las causas del incidente.

🚨24:00 | Se han reportado llamas de hasta 18 metros de alto, nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos con la Secretaría de Salud y la Policía Nacional continúan en el sitio pic.twitter.com/uSWRhEjAtR — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) October 28, 2022

🚨| El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de desastres con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín atiende a esta hora con 5 máquinas contraincendios y 23 unidades bomberiles, incendio presentado en una empresa de reciclaje en el barrio Guayabal. 🧵👇 pic.twitter.com/driXx9xu1K — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) October 28, 2022

Más noticias

Caso Maximiliano Tabares: detalles del hallazgo del cuerpo que sería del niño

Medellín: bebé de 13 meses habría muerto a manos de su padrastro

Con protestas comenzó el Diálogo Regional Vinculante en Medellín

MEDELLÍN