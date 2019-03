Incendio en Estación de Policía en Itagüí deja tres presos heridos

Un incendio consumió parte de la zona de celdas de detención de una estación de Policía del municipio de Itagüí, vereda Los Gómez, en el sur del valle de Aburrá. En el lugar había 61 presos, de los cuales 3 sufrieron quemaduras de primer y segundo grado, y 30 fueron atendidos por inhalación de gases.

Eduardo Ariza, secretario de Gobierno de Itagüí, dijo que el incendio fue causado por un motín por culpa del hacinamiento. Precisó que dos heridos ya se encuentran estables, mientras uno aún se estabiliza luego de sufrir graves quemaduras en sus brazos y piernas.



Según explicó, las llamas habrían comenzado luego de que los presos encendieran un colchón en señal de protesta por el hacinamiento en el que están. Luego de que el cuerpo de bomberos controlara las llamas, la Policía restableció el orden en las celdas.



“La situación es insostenible. Desde hace 5 meses el Inpec se rehúsa a recibirnos presos, alegando que no tienen más capacidad. En la estación de Policía, que tiene una capacidad para 20 presos, tenemos 61 detenidos. Mientras en el Centro Administrativo del Municipio (CAMI), con capacidad para 30 personas, tenemos 72 detenidos. No hay capacidad para atender más personas y eso está afectando las capturas", denunció el secretario Ariza.



Jorge Carmona, activista que defiende los derechos humanos de los presos, señaló que hay versiones encontradas, ya que mientras algunos internos dicen que el incendio lo provocó la Policía, la Policía asegura que el incendio lo provocaron los internos. Pero más allá de ello, lo que llama su atención es que ningún organismo de control hizo presencia en el sitio.



“Lo que pasó ayer es muy grave. Para mí es una verdadera vergüenza lo que está pasando con los ministerios públicos, pareciera que a nadie le importa lo que ocurre en estos sitios. Son personas que perdieron la libertad, pero no la condición de seres humanos”, dijo Cardona.



Para él, el principal problema es la negativa del municipio de Medellín a construir un centro penal para personas indiciadas. Además, también le preocupa la mala alimentación, la falta de espacio y en general las condiciones indignas en que viven los presos.



Lo ocurrido ayer se suma a las protestas que un grupo de familiares de los presos realizaron esta semana. Los manifestantes exigieron que no les dieran alimentos en estados de descomposición a los presos y se cumplieran las medidas básicas de higiene.



Según datos de la secretaría de gobierno de Antioquia, el hacinamiento de las cárceles del departamento es del 84,8 por ciento. En noviembre del año pasado, a pesar de sólo haber 7.660 cupos, más de 14.154 estaban en estos lugares.



MEDELLÍN.