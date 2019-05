Impactante video muestra cómo fue la evacuación en Hidroituango

Un grupo de trabajadores de Hidrotuango grabó en video cómo se vivió dentro de la montaña el momento de la evacuación del pasado sábado, cuando una filtración de agua en un pretapón de concreto, ubicado en uno de los túneles de conducción del complejo, aumentó su caudal y obligó la salida de al menos 105 trabajadores.

El video, publicado por la periodista Claudia Julieta Duque, muestra a un grupo de al menos 30 trabajadores a la espera de un transporte que los saque de la zona de riesgo.



"No tenemos canasta, no tenemos forma de evacuar y el tapón 4 está reventándose", dice el trabajador que grabó el video, mientras se escucha de fondo el ruido del agua fluyendo por el túnel.



Transcurrido un minuto, el trabajador se dirige a la zona de la filtración, donde logra observarse un chorro de agua emergiendo de la zona superior del túnel, que con el pasar de los segundo va aumentando de a poco su tamaño.

Lo que ocurrió el sábado

William Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de energía, confirmó a este diario que el aumento del tamaño de una filtración en el pretapón 4, de un caudal de aproximado de 250 litros por segundo, generó la evacuación de los trabajadores al interior del proyecto.



"Los túneles de conducción de las unidades 3 y 4 tienen unos tapones de concreto que se habían dejado desde antes de la contingencia. Ambos tapones venían presentando fugas, sobretodo el 4. En el momento de la contingencia, se estaba haciendo una perforación, para inyectar material para reforzar el tapón. En ese momento salió más agua y los trabajadores evacuaron", explicó Giraldo.

Oswaldo Ordóñez Carmona, geólogo y profesor de la Universidad Nacional sede Medellín que ha estudiado el proyecto, opinó que la filtración no es algo bueno a nivel constructivo, ya que un pretapón está diseñado para impedir el paso del agua y lo que muestra es que no estaba funcionando de forma correcta.



El profesor agregó que la entrada de los túneles está aproximadamente 50 metros por debajo del nivel del embalse, lo que implica que el pretapón esta sometido a una gran presión y, de no ser por las compuertas, corría el riesgo de colapsar.



“Para tener un mayor factor de seguridad, vamos a ampliar el tapón aproximadamente en 3,5 metros, para que quede de 8 metros de longitud. Desde este lunes se comenzaron a buscar las inyecciones, para tener la ampliación lista antes de dos semanas”, aseguró Giraldo, vicepresidente de proyectos de generación de energía de EPM.



EPM informó que desde ayer los trabajadores ya regresaron al lugar de la filtración, para iniciar los trabajos de reforzamiento del pretapón. La empresa calcula en menos de dos semanas esa ampliación estaría lista.



MEDELLÍN