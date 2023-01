Tiene en su nombre el de tres campeones de los últimos cuatro mundiales de fútbol. Como si fuera una premonición del destino, sus jugadas también se lucen en una cancha que hace alusión a un templo del balompié mundial: Maracaná. Pero no es la misma que vio salir triunfador a Mesut Özil en la Copa Mundo de Brasil 2014.



En la que juega el pequeño de 12 años es de arena, se inunda cuando llueve y está ubicada en el barrio Obrero de la isla de San Andrés, cerca al puerto marítimo del paradisiaco destino turístico que miles de connacionales visitan todos los años.

Allí vive y entrena Iker Ozil Di María Quintana Caraballo, extremo o volante por izquierda del Club Island Soccer, un pequeño equipo barrial fundado, presidido y dirigido por su padre, Ikel Saul Quintana.



El nombre del joven futbolista llamó la atención de los periodistas deportivos que cubren el Festival de Festivales, Babyfútbol Colanta Masculino, disputado por estos días en Medellín.

El equipo de San Andrés

Se trata de la competición que, en voz de un aficionado, es el ‘mundial’ colombiano de la categoría (niños nacidos entre 2009 y 2010). El mismo torneo que vio lucir las primeras jugadas de David Ospina, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero y que es organizado por la Corporación Los Paisitas.



Tanto Iker Ozil Di María, como el señor Ikel Saul hacen parte de la delegación del equipo Centro Cajasai San Andrés Islas que participó en la más reciente edición del torneo. El viernes pasado, los sanandresanos cayeron 2 por 0 frente al equipo de Envigado y terminaron eliminados de la competencia.



Pese a los resultados, sus entrenados destacaron el hecho de haber llegado hasta la instancia final. No fue un proceso fácil, pasaron entre 7 y 8 años para que un equipo de fútbol de la isla volviera a hacer parte del Babyfutbol.



Las eliminatorias se jugaron en hace un mes y medio y solo tuvieron cuatro semanas de preparación para el torneo que muchos equipos de la capital paisa y todo el departamento alistan durante casi un año.

En uno de los encuentros fue seleccionado como jugador destacado del partido. Foto: Cortesía: Manuel Quintero / Corporación Los Paisitas

La historia detrás de nombre

Quintana Caraballo, que lució en su espalda del número ‘7’ durante el torneo, nació en el hospital de la isla en octubre del 2010. Su padre es un fanático del deporte e hincha fiel del Real Madrid. Ese año, la selección española ganó la Copa Mundo de Sudáfrica y en el equipo merengue jugaban varias estrellas del fútbol mundial, entre ellos: Iker Casillas, Mesut Özil y Ángel Di María.



“España siempre me ha gustado. Soy aficionado de Argentina. Nunca le he ido a Brasil y Alemania en ese momento estaba en su furor y Özil era en ese momento un jugador muy destacado”, explicó el señor Ikel Saul.



Cuando Yaquelín Caraballo, la mamá de su hijo, iba a dar a luz, el hombre había decidido ponerle ‘Ozil Di María’ pero a ella le gustaba Iker; los tres, referentes del club español.



“En el hospital, después de que ella da a luz, yo la dejé en sala y salí a comprar unas cosas para llevarle. Allá mismo había un punto de la Registraduría y cuando llegué me dice que vaya a firmar el Registro Civil. Cuando voy ya tenía adelante el Iker. Ella me dijo que le gustaba y ahí quedó. Esa es la historia”, contó entre risas el hombre de 48 años que estudia Gestión Deportiva en la Universidad Abierta y a Distancia.



La mamá de Iker Ozil Di María y su familia también son fanáticos del fútbol. En Colombia, son hinchas de Atlético Nacional, de ahí que el pequeño sueñe con lucir la camiseta del verde paisa en la cancha del Atanasio Girardot.

El equipo de San Andrés, en compañía de unas jugadoras cordobesas, hicieron una oración tras el partido con Envigado para agradecer por su participación en el torneo. Foto: Sebastián Carvajal / EL TIEMPO

'Ante todo, una excelente persona'

Apenas con 3 años, empezó a jugar fútbol en el Maracaná de San Andrés y así empezó a entrenar con el club barrial. Ahora, el hecho de haber llegado a la competición más importante de su categoría en el país es una razón de orgullo para su familia.



“Es una alegría. Fue una visión que fui llevando y gracias a Dios salió con la bendición que tuviera un don en el fútbol. Sí queríamos que viviera la experiencia, como es amante del fútbol, lleva el liderazgo con los compañeros”, comentó su padre.



A pesar de la eliminación, Ikel Saul piensa que la experiencia es enriquecedora para que su hijo pueda compartir su vivencia con otros niños. “Que sea un embajador en la isla de promover y ayudar a los otros a ser mejores y entrenar más”, apuntó.



Los delegados y entrenadores del equipo comentan que en San Andrés hace falta una mejor gestión deportiva, más apoyo de las autoridades y la sociedad en general, y un proceso a largo plazo que permita tener una mejor proyección de lo jóvenes talento en el fútbol.

El joven futbolista juega como volante o extremo por izquierda. Foto: Sebastián Carvajal / EL TIEMPO

Sobre el futuro de su hijo, Ikel Saul aseguró que el futuro dirá si es futbolista profesional, pero, eso sí, primero debe ser un muy buen estudiante.



“Si Dios lo permite, vaya y venga. Primero el estudio, como todo. Si la vida lo va dando y lo va llevando, lo seguiremos ayudando. Ante todo, una excelente persona y profesional, si es en el fútbol bien, pero acompañado de lo académico”.



Al final de encuentro contra Envigado y en medio de lágrimas por la derrota, Iker Ozil Di María habló sobre lo que significó disputar el torneo: “Mucho esfuerzo. Le prometí a mi abuelo que lo iba ganar, pero no pude. (Llora). Logré llegar lejos y estoy orgulloso de mí”.



El otro año, por su edad, no podrá regresar a la competencia, pero sabe que tendrá que trabajar más fuerte para llegar a la selección San Andrés. Dijo que sueña con jugar en Nacional y el Real Madrid. Además, con seguridad respondió que le gusta mucho su nombre y que admira, sobre todo, a uno de los tres campeones.



“Özil me gusta como juega, da los pases y recupera la pelota”, dijo.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

REDACTOR EL TIEMPO MEDELLÍN

ESCRÍBANOS: SEBBOL@ELTIEMPO.COM