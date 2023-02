La Iglesia Católica se pronunció con respecto a la situación de orden público del oriente del departamento de Antioquia, donde, desde hace varias semanas, se han incrementado las acciones de diferentes actores armados al margen de la ley.

La Diócesis de Sonsón-Rionegro emitió un comunicado en el que pide atención a lo que está ocurriendo en el Oriente Antioqueño y de manera particular, en los municipios de Nariño y Argelia de María.

En la comunicación, que es firmada por monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de la Diócesis de Sonsón-Rionegro y otros prelados, se afirma que "en el Oriente Antioqueño se vienen presentando asentamientos de estructuras armadas ilegales y bandas criminales, con ataques y amenazas a la población civil, asesinatos de líderes y lideresas sociales, el aumento de masacres, desplazamientos forzados, homicidios, desapariciones, paros armados y otros hechos, generalmente asociados a las disputas por las rentas del microtráfico en los municipios que no dejan de estar asociados a estructuras criminales de alto impacto en el país".



Los representantes de la Iglesia Católica aseveraron en el comunicado que el Estado no hace en esta subregión una presencia como la que se necesita. "La falta de acciones contundentes y respuestas eficaces por parte del gobierno regional y del orden nacional, al actuar violento de los grupos presentes en el Oriente Antioqueño, han generado zozobra y desconfianza hacia las instituciones y una gran sensación de crisis de gobernabilidad".



En medio de esa situación, según la Iglesia Católica, los que han interpretado la preocupación de la sociedad en esta subregión son la Mesa de Derechos Humanos, las instituciones que trabajan por la paz, alcaldes y organizaciones del Oriente Antioqueño, que "han tomado la voz de la sociedad civil en la defensa y garantía de los derechos a la integridad y a la vida".



Precisó, además, que "se han emitido diversos comunicados, para denunciar la violación a los derechos humanos y exponer la situación ante otros organismos. A tal punto, que el Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente del Oriente de Antioquia y la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño presentaron una Alerta Temprana Urgente y solicitaron que se declarara la crisis humanitaria en el territorio".



En la parte final del comunicado, los firmantes "hacemos un llamado urgente a los actores armados ilegales que operan en la subregión del Oriente Antioqueño, al respeto por la vida y la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas; de nuestros campesinos y campesinas; al cese de hostilidades para con ellos, las empresas, organizaciones sociales, y todos aquellos que de una u otra manera tratan diariamente de construir un territorio donde prevalezca la vida y la paz anhelada por todos".



"Así mismo, instamos a las autoridades de orden local, regional y nacional a la búsqueda urgente de soluciones efectivas para contrarrestar de manera definitiva y no paliativa, las afectaciones por parte de los actores armados ilegales que operan en el Oriente Antioqueño".



Fernando Umaña Mejía

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS

