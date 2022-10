Renuncias, sobrecargas laborales y afectaciones a la salud son solo algunos de los problemas que denuncian los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la regional Antioquia.



Desde hace varios meses, están a la espera de que se nombren 134 vacantes mediante la figura de provisionalidad que tiene la entidad en el departamento.

Según los sindicatos Sintrabienestar y Sidefam, la fatal personal en esas vacantes ha ocasionado una excesiva carga laboral que impide prestar un servicio de calidad a niños, niñas y adolescentes. De ahí que hayan decidido declarar el cese de actividades este miércoles 5 de octubre.



"Tenemos un principal problema y son las vacantes de provisionales en toda la regional, son más del 20 por ciento de lo que es la planta y estamos a reventar. Venimos trabajando el tema todo el año y no nos han escuchado", alertó Carlos Alberto Correa, presidente de Sintrabienestar Antioquia.

Conciliaciones, hasta marzo

La situación es de tal magnitud que las citas para conciliaciones por demandas de alimentos, custodias y reglamentación de visitas en las defensorías de familia están disponibles para marzo de 2023.



Además, la falta de personal también ha entorpecido otra labor del ICBF: "Las verificaciones de derechos se están demorando mucho tiempo, entonces, cuando llegamos, la situación de los niños ya está agravada", señaló Sandra Zapata, presidente de Sidefam Antioquia.



La presidente agregó que: "Están vulnerando los derechos de los niños y parece que a nadie le importa, solo a nosotros". "Estamos en mora en atender el restablecimiento de derechos de los niños", apuntó Correa.



A eso se le suma que a partir de marzo del próximo año entra en vigencia la Ley 2126 de 2021 que traslada la competencia de las comisarías a los defensores de familia en los casos de abuso sexual.



"Cómo lo vamos a atender, porque además está disparado en todo el país (casos de abuso sexual). Con los que estamos no podemos, ahora con las funciones de los comisarios", expresó Zapata.



En el departamento hay 14 vacantes de defensores de familia, actualmente. Si bien desde los sindicatos afirman que hacen falta más, piden que al menos se nombren los que están pendientes.

Centro Zonal de Occidente, en Santa Fe de Antioquia, también salió a paro. Foto: Cortesía

La respuesta del ICBF

Por el momento, alrededor de 220 funcionarios del ICBF en Antioquia están en cese de actividades. Según Correa, cada día se evaluará la situación para ver de qué manera se tramitarán las demandas que tienen. Sin embargo, los representantes de los sindicatos no se han reunido aún con la dirección regional.



"Todos están reventados y la gente está renunciando aún sin tener otro trabajo, por las condiciones de salud, algunos están medicados. Además, que son procesos muy dolorosos, eso marca, uno atienden un niño con todos sus derechos vulnerados y sin poder hacer nada, no hay cupos en ninguna parte", concluyó Zapata.



EL TIEMPO se contactó con la dirección regional del ICBF para conocer su postura sobre la problemática de la entidad en el departamento.



Sin embargo, en respuesta a este diario se señaló que la competencia para abordar estos temas la tiene la dirección nacional, en cabeza de Concepción Baracaldo. Hasta el momento, no ha habido pronunciamiento al respecto.



