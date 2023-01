Los huecos en Medellín se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para conductores de carros, motos, buses, bicicletas y todo tipo de medios de transporte en la ciudad.



A través de las redes sociales, ciudadanos denuncian la aparición de enormes cráteres en el pavimento de algunas calles, mientras alegan la falta de intervención de las autoridades para el mantenimiento de las vías.

Incluso, a finales de 2022, un grupo de ciudadanos salió a tapar los huecos de la ciudad a punta de pala y tierra. "Uno en Medellín no maneja sino que esquiva huecos", han escrito varios usuario en Twitter.

Uno en Medellín no maneja sino que esquiva huecos — Mariana.🤍 (@Marisanchez0812) January 20, 2023

Un informe que entregó la secretaría de Infraestructura Física de Medellín, en la última semana del año pasado, señaló que, a través de la aplicación ReportesMed, se recibieron 39.300 solicitudes para tapar huecos en diferentes calles de la ciudad.



Esa dependencia, además, informó que durante los últimos 3 años se han intervenido 20.619 huecos. La diferencia se explica, según la secretaria Luisa Fernanda Gómez, en la duplicidad de algunos reportes.



Para este 2023, la secretaría espera intervenir unos 8.000 huecos y la repavimentación de 40 kilómetros de vías, según informaron en un comunicado de prensa hace cerca de un mes.



Ante ese panorama, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, lanzó este lunes una inusual propuesta para el mantenimiento de las vías durante el presente año.

A esta administración una de las críticas de la comunidad, electores y oposición política ha sido el tema de la malla vial a pesar de que cuentan con un aplicativo llamado ReportesMed donde se puede informar sobre huecos y otras problemáticas.



Estos tres huecos peligrosos ⬇️ pic.twitter.com/eQeUj9cDVK — Denuncias Ciudadanas Medellín (@Denunciascm) January 22, 2023

En medio del consejo de gobierno que se realizó en la mañana de este 23 de enero, el mandatario le dijo a la secretaria de Suministros, Karen Delgado, que: "Miremos si en la contratación de este año para el mantenimiento de las vías y tapar huecos, en general, podemos crear una bolsa y podemos tener, no un pavimentador, si no dos y ponerlos a competir".



Además, Quintero agregó: "Que haya un grado de competencia entre ellos para ver quién tapa primero un hueco o quién arregla primero una vía, de modo que haya un incentivo de ir más rápido".



El alcalde también anunció que se duplicarán el número de cuadrillas que trabajan en las comunas y corregimientos para acelerar y reforzar los trabajos de intervención.



Actualmente, la alcaldía de Medellín tiene un contrato vigente con el Consorcio Santa Juana para la "construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento de la malla vial e infraestructura asociada", por valor de 21.900.717.672 pesos.



Su fecha de finalización era el pasado 31 de diciembre, sin embargo, su plazo de ejecución se amplió por 30 días debido a que las fuertes lluvias no han permitido avanzar como se esperaba en el desarrollo del mantenimiento.



