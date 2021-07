¿Hubo demoras en cerrar jardín infantil donde hubo presuntos abusos?

Aunque el caso de los abusos de 14 niños presuntamente abusados en un jardín infantil de Buen Comienzo de Medellín se conoció el pasado miércoles 28 de junio, el caso arrancó desde el pasado 19 del mismo mes y al parecer hubo demoras en el cierre del establecimiento.



Este último día, uno de los niños ingresó al Hospital Infantil Concejo de Medellín para ser evaluado y allí se determinó que sufrió que fue víctima de abuso sexual.



“Cuando la unidad investigativa de Buen Comienzo se entera, inmediatamente hacemos los procedimientos internos, no podemos salir a revictimizar a los niños ante la opinión pública sino que adelantamos el restablecimiento de derechos”, explicó José Wilmar Sánchez, director de Buen Comienzo.

La Fiscalía, según Sánchez, tuvo conocimiento de este y otro caso más el 21 de junio, tras la activación del código fucsia del hospital y arrancaron las investigaciones que hasta ahora no han dado con la captura del sujeto implicado.



En contravía de esta versión, la madre del primer niño que habría sido abusado contó a este medio de comunicación que pese a que el menor de edad ingresó el 19 de junio al hospital, solo hasta el lunes 21 de junio fue atendido por la psicóloga y la trabajadora social, debido a que según le indicaron, dichas profesionales no laboran los fines de semana.

A su vez, señaló que durante el triage en el hospital, quienes le atendieron no estaban muy convencidos del abuso e incluso, le indicaron que “no habían signos”. Finalmente y tras dos días hospitalizado, el diagnóstico se confirmó cuando fue atendido por la psicóloga y de dicho centro salió el miércoles 23 de junio.



“La trabajadora social le informó de esto al ICBF y al Caivas de la Fiscalía. Sin embargo, nunca compareció el Icbf, ni tampoco la Policía de Infancia y Adolescencia, que ella no le notificó. No mandaron a mi hijo donde un neurólogo, no sé por qué. Solamente lo vio la psicóloga y la trabajadora social”, dijo.



Por ello, la madre señaló que hubo falta de información sobre la ruta de atención para su hijo.



“Después me entero de que la Policía tenía que ir hasta el hospital y trasladarme al CAIVAS, pero esto no pasó. A mí simplemente la trabajadora social me dijo que ya había enviado un oficio y que fuera el lunes a averiguar qué fiscal me habían asignado y el número de SPOA (sistema de información de la Fiscalía General de la Nación para el Sistema Penal Oral Acusatorio)”, agregó la mujer.

El director de este programa de atención a la primera infancia de la capital antioqueña explicó entre los días 19, 20 y 21 se tomaron medidas con el contratista Coomulsap, operador del jardín donde fueron presuntamente abusados los 14 niños y niñas.



“Primero, lo que hicimos fue separar al sujeto de la atención directa con los niños y, segundo, requerir a la interventoría del contrato para que entre a verificar si hay incumplimientos o fallos en la prestación del servicio, y activamos el equipo psicosocial de Buen Comienzo durante todos esos días para se reestablecieran los derechos”, precisó.



Este punto fue contradicho por el padre del segundo niño, que afirmó que tras ser reportado el caso a la profesora el 19 de junio, la misma le dio aviso al auxiliar de nutrición, quien el día lunes reportó que no asistiría a su trabajo por supuestas amenazas.



Solo hasta el 28 de junio fue que se comprobó, por medio del examen médico legal en el Caivas, que ambos niños tenían signos de abuso.



El jardín arrancó con su proceso de cierre entre los días 27 y 29 de junio y se suspendió la atención presencial, proceso que según Sánchez obedeció al avance de la investigación y al conocerse que se subió a 14 el número de presuntos niños abusados.



Actualmente, los 72 niños y sus familias de este jardín infantil reciben las ayudas psicosociales y de alimentación en sus hogares pero con otro equipo de profesores y profesionales.



“En este momento es un equipo psicosocial directamente adscritos a la unidad de Buen Comienzo y estamos evaluando qué operadores hay en el sector que tengan la idoneidad, la competencia para asumir totalmente, con personal diferente, la atención de los niños y las niñas en sus casas mientras que cierran las medidas legales contra el operador”, subrayó Sánchez.



DAVID ANDRÉS CALLE- MELISSA ÁLVAREZ

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

MEDELLÍN