Hubo 3.123 comparendos en la cuarentena en el Valle de Aburrá

Un total de 3.123 comparendos realizó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, durante la llamada ‘Cuarentena por la vida’, correspondiente al viernes 31 de julio, sábado 1 y 2 domingo 2 de agosto.



De estas sanciones, 2.590 fueron por violar el aislamiento preventivo obligatorio, 56 por consumo de bebidas alcohólicas, 82 por aglomeración de personas y 483 por no usar tapabocas.



(Le puede interesar: Así es el hospital que reabrió Medellín para enfrentar el covid-19)

De otro lado, la Policía intervino dos fiestas que dejaron capturadas a 11 personas en el barrio Castilla (en el occidente de Medellín) y dos más en San Javier (Comuna 13).



El llamado de las autoridades a la comunidad es que acate la cuarentena y permanezca en sus hogares y sólo salga si es estrictamente necesario.



(También puede leer: Piden más cuidado a antioqueños ante aumento de contagios por covid-19)

La Policía ha venido adelantando varias campañas con la ciudadanía. Foto: Cortesía Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Por su parte, la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia, informó que se impusieron 84 comparendos, principalmente a personas que intentaban salir de Medellín hacia otros municipios del departamento pero que no contaban con los permisos adecuados y no estaban dentro de las 43 excepciones.



“Es importante decirles que si no cumplen con estas excepciones, muy seguramente son objeto de comparendos, de inmovilización del vehículo, de los gastos de grúa o de patios”, explicó el teniente coronel José Ricardo Archila, jefe seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia.



(Lea: En Medellín le dan alegría a los médicos que enfrentan al covid-19)



La Seccional anunció que el próximo fin de semana, que será un puente festivo desde el viernes, los controles se van a intensificar, sobre todo en las salidas de Medellín.

Hay que recordar que en nueve de los 10 municipios del valle de Aburrá, con excepción de Girardota, se implementa el modelo 4 X 3. Se trata de un "acordeón", que son cuatro días de actividad por tres de cierre. Por lo que la próxima ‘Cuarentena por la vida’ será del 7 al 9 de agosto.



MEDELLÍN