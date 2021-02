¿Hoteles para abejas? Conozca este espacio en el valle de Aburrá

En el valle de Aburrá, ahora las abejas solitarias cuentan con hoteles donde poder alimentarse, protegerse y reproducirse.



Se trata de una iniciativa del Área Metropolitana del valle de Aburrá (AMVA) con la que busca proteger las abejas solitarias que han perdido su hogar por causa de la deforestación, el uso indiscriminado de plaguicidas y fertilizantes, y el cambio climático, entre otras circunstancias que las afectan.



Esta adversa condición es una amenaza de extinción que pesa sobre esa especie, puesto que si no encuentran un lugar propicio para poner sus huevos no podrán, en consecuencia, multiplicarse.

Con ello se está poniendo en riesgo, además, el equilibrio natural dado que ellas son esenciales para mantenerlo.



En total son 15 hoteles que fueron construidos y permanecen, por ahora, en el Parque de las Aguas, en el norte del área metropolitana.



Allí solo quedarán, de manera definitiva 5, debido a su ubicación estratégica para la protección de las abejas. Los otros 10 serán instalados en los parques principales de otros municipios del departamento.



Los hoteles están construidos en madera y en forma hexagonal. Tienen un pequeño techo de acrílico para evitar que se moje la estructura, contienen diferentes compartimentos donde están ubicados algunos palos secos con orificios, otros más gruesos, y ladrillos a los que les realizaron diferentes huecos para que las solitarias ingresen.

Las abejas ingresan a los orificios y ponen sus huevos en las celdas. Foto: Esneyder Gutiérrez

También constan de otras divisiones. Una de ellas en forma de alcancía dispuesta para las libélulas y mariposas, pero sirve, igualmente, para avispas y otras especies.



Las construcciones pretenden salvaguardar las aproximadamente 266 especies de abejas que tienen identificadas en el Área Metropolitana y del género meliponini que no tiene aguijón y, por tanto, no representan ningún peligro para las personas.

Esto, a diferencia de la abeja que sí tiene aguijón y es conocida como invasora o africanizada himenópteros ápidos.



Cabe destacar que las abejas sin aguijón también son abejas melíferas, miembros de la misma subfamilia que el género Apis, Apinae, muy importantes para la polinización, aunque su producción de miel es muy escasa.

El nacido en Yolombó y criado en Gómez Plata y Medellín, Héctor Iván Valencia y quien, además, hace parte del grupo de polinizadores del Departamento de gestión de riesgo del Área Metropolitana, aseguró que la idea es que cada municipio empiece con un hotel y que luego ellos mismos puedan construir más en pro de la oportunidad que representan para cuidar el medioambiente con la ayuda de las polinizadores o abejas solitarias.



“Queremos que las personas y los municipios se enamoren de la oportunidad tan bella de salvar las abejas solitarias y otros polinizadores, que entiendan la importancia que tienen y que fomenten su cuidado”, puntualizó.



Los hoteles, que estarán ubicados en los diferentes municipios, serán marcados con el respectivo nombre de la localidad y se pretende que las primeras damas de los municipios se apropien de este proyecto.



Las habitaciones de los hoteles de abejas son de diferentes tamaños y materiales.

Las abejas ingresan a los orificios y ponen sus huevos en las celdas mediante un trabajo muy cuidadoso. Una vez depositados, le echan polen y néctar y luego otro huevo y el mismo proceso de aprovisionamiento para cada uno.

Los hoteles están construidos en madera y en forma hexagonal, y tienen un pequeño techo. Foto: Esneyder Gutiérrez

Valencia, quien de profesión estudió teología en Grecia, afirma que “me dediqué a salvar abejas, no a salvar almas”.



Los hoteles, que llegarán a 10 municipios, lo harán en compañía de un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional con los que se pretende que apoyen el proyecto mientras realizan sus prácticas universitarias y así la iniciativa llegue a ser más valiosa y sea una mejor oportunidad para la conservación de las abejas. Cabe resaltar que los estudiantes que se esperan no solo son de Antioquia, sino de diferentes regiones del país.



Mauricio Bermúdez, líder de carpintería del Parque de las Aguas, manifestó que “para mí es algo nuevo, uno en este oficio de la carpintería no trabaja mucho en pro del medioambiente, pero ahora que puedo lo hago y me ha impactado mucho saber sobre la importancia que tienen las abejas en el planeta y en la vida, es una satisfacción saber que es un granito que uno puede aportar al planeta y a la vida, es como quedar en paz con la Tierra”.



Las pasifloras, todos los árboles que tienen flor, se verán beneficiadas con la polinización de las abejas.



Estos hoteles pueden ser ubicados en cualquier lugar, sin miedo a que piquen las personas y se pueden fabricar de manera artesanal. “De hecho, una botella pet cortada y llena de palitos, puede ser un hotel. Este, tranquilamente, lo puede fabricar desde un niño, hasta un adulto y, con esto, estarían contribuyendo a la biodiversidad”, explicó Valencia.



En el futuro, el reto será crear un hotel para investigar más a fondo las abejas. Para esto construirán uno en madera y materiales traslúcidos o transparentes que permitan observar en tiempo real cómo viven y se comportan al interior de su hábitat.

Según la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), casi el 90 por ciento de las plantas con flores dependen de la polinización para reproducirse; asimismo, el 75 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de la polinización y el 35 por ciento de las tierras agrícolas mundiales.



Los polinizadores no solo contribuyen directamente a la seguridad alimentaria, sino que además son indispensables para conservar la biodiversidad.



Por lo que la supervivencia de la humanidad está ligada a la supervivencia de las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, especies que están, cada vez más, amenazadas por los efectos de la actividad humana.



Los hoteles para abejas son muy utilizados en otros países e incluso en algunas regiones de Colombia ya han creado proyectos similares, por eso ahora el reto que se ha puesto el Área Metropolitana es contagiar a los municipios cercanos en favor de la conservación de las abejas, empezando por sensibilizar a las personas.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO