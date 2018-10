Propuestas para hacerle frente a la crisis hospitalaria de Antioquia

Una Política de fortalecimiento que replantee la financiación de los hospitales públicos es la principal propuesta por la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), al Ministerio de Salud, con el fin de ponerle punto final a crisis de los hospitales estatales.

“La financiación de los hospitales públicos no debe ser por venta de servicios. No tiene sentido que si hay solo un hospital en un municipio lo pongan a contratar con 10 o 15 EPS de las que no pagan. Ahí lo que se debe hacer es financiar la operación eficiente y eficaz de ese prestador de servicios de salud”, expresó Luis Alberto Martínez, director de la AESA.



El funcionario reiteró que los últimos años se ha deteriorado la prestación de servicios de los hospitales públicos del departamento debido a que la deuda que tienen las EPS de régimen subsidiado y contributivo se acerca a 1,1 billones de pesos, ocasionando que los hospitales tampoco puedan saldar deudas con proveedores y empleados.

Añadió que esto ha ocasionado el despido de entre el 20 y el 22 por ciento de los empleados. Además, se han suprimido algunas de las actividades como: promoción y prevención, y atención prenatal, lo que finalmente ha llevado a que se empeore el servicio y que la población no sea atendida con oportunidad y calidad.



“En el 2012 nos debían alrededor de 500.000 millones de pesos y hoy la deuda va por 1,1 billones, solo a los hospitales públicos del departamento de Antioquia. La deuda de los hospitales también ha subido dramáticamente desde 200.000 o 300.000 millones de pesos con los proveedores de medicamentos e insumos, y con el recurso humano ha aumentado a 730.000 millones de pesos”, dijo el dirigente.



De igual forma, indicó que si las deudas de las EPS fueran saldadas, los hospitales también pagarían las suyas y podrían mejorar los servicios.



Por su parte, el secretario de Salud de Antioquia, Carlos Mario Montoya, apuntó que desde esta entidad no se desconoce la situación, por lo que se ha hecho un reclamo a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio para que garanticen que cada una de las EPS que abandonen servicios en el territorio no dejen deudas pendientes con los hospitales y que quienes aún estén prestando servicios, paguen de forma oportuna.

“Aunque el Departamento no puede entregar recursos a los hospitales para que paguen las deudas, sí se les está ayudando para que suplan muchas de las necesidades, con el fin de que los hospitales no tengan que sacar dinero propio y puedan dedicar sus ingresos al pago de las deudas”, comentó.



Según el funcionario, durante la actual administración no se ha cerrado ni liquidado ningún hospital público y la meta es que no ocurra.



Para evitar que esto ocurra, han contribuido con 75.000 millones de pesos para infraestructura y 15.000 millones para dotación. También, entregarían 100 ambulancias.

Otra de las peticiones que hizo la AESA a la Supersalud es que fortalezca las medidas de vigilancia especial sobre las EPS, haciendo que haya un giro directo desde la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a los hospitales.



Finalmente, AESA manifestó que espera que se avance con prontitud en la llamada Ley de Punto Final que anunció el presidente Iván Duque durante su campaña, como una alternativa de salida definitiva para las deudas del sector, que han sido tasadas por algunos hasta en más de 14 billones de pesos.



