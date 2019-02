Aumento de deudas con el Hospital General pasó de 24% a 6,7% en un año

Aunque la cartera del Hospital General de Medellín (HGM) aún está en 391.000 millones de pesos, uno de los logros de 2018 es que se recuperó al menos en 22.000 millones de pesos. Así lo indicó el gerente de la institución, Jesús Eugenio Bustamante, durante el balance de la gestión del año pasado.

De acuerdo con el funcionario, pese a la crisis por la que atraviesa el sector de la salud en el país, el HGM tuvo un superávit cercano a los 5.000 millones de pesos solo por la operación en prestación de servicios de salud, el año pasado. En total, el superávit general está cercano a los 10.000 millones.



A esto se suma que hubo una importante recuperación de cartera, es decir, de las deudas que las EPS tienen con el Hospital. En este aspecto el gerente resaltó que el aumento de dichas deudas pasó de 24 por ciento en 2017 a 6,7 por ciento en 2018. Sin contar que en 2016 el aumento fue de 28 por ciento y, en 2015, de 37 por ciento.



Asimismo, la institución de salud tuvo un cumplimiento del 100 por ciento en el recaudo, lo que se traduce en que de 163.000 millones de pesos propuestos, alcanzó a recaudar más de 175.000 millones de pesos.

"Tuvimos rendimientos financieros y descuentos por pronto pago que se acercan a

los 6.000 millones de pesos, pudimos darles mejores prevendas a los trabajadores en bienestar laboral", informó Bustamante.



Además del balance positivo en la gestión de 2018, Bustamante se refirió a las distintas investigaciones que hay en curso por la Procuraduría, la Personería de Medellín, la Contraloría municipal y la Fiscalía. Dijo que están respondiendo a todos los entes de control en los requerimientos que hacen.

Asimismo, indicó que representantes de Icontec visitaron el hospital en noviembre de 2018 para hacer seguimiento a los planes de mejoramiento requeridos y que tienen frenada la certificación del hospital. Aún no han recibido respuesta sobre si les refrendarán o no la certificación, que se encuentra condicionada.



"Tenemos como demostrar con indicadores financieros y de seguridad del paciente que tenemos todo el mérito para ser acreditados", expresó el funcionario. Vale recordar que en 2017, Icontec condicionó la certificación con el argumento de que el hospital presentaba "una crisis de gobernabilidad dadas las evidentes diferencias entre la junta y la administración y la no sujeción de esta última a algunos de los procesos y procedimientos establecidos".



Bustamante dijo que las relaciones con la Junta Directiva han mejoradoy que siguen trabajando para brindar el mejor servicio a los pacientes.



