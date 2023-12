Hospital General de Medellín asegura que grave crisis se debe a millonaria deuda de EPS

Las directivas del Hospital General de Medellín —el principal centro asistencial público del Valle de Aburrá— aseguraron este jueves, 21 de diciembre, que la grave crisis financiera que atraviesa la institución se debe a la falta de pago de las EPS y otros actores del sistema de salud.



(Lo invitamos a leer: Renuncias masivas y plantones en hospitales del valle de Aburrá por crisis financiera)



Según las cuentas del Hospital, la cartera actualmente está cercana a los 260.000 millones de pesos, de los cuales unos 80.000 millones de pesos corresponden a EPS liquidadas y el resto, a entidades que no cumplen con la totalidad de las cuentas de cobro remitidas.

"A la fecha, cerca de una centena de proveedores han cerrado o restringido el suministro de insumos y medicamentos, ocasionando serios perjuicios o cancelaciones en procedimientos asistenciales y administrativos", señaló la institución en un comunicado de prensa.



(Le puede interesar: Empleados del Hospital General de Medellín entraron a protestar a plaza de la Alpujarra)



El gerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, explicó que requieren mensualmente de unos 26.000 millones de pesos mensuales para poder funcionar con normalidad, pero actualmente registran ingresos por 14.000 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos días los empleados del Hospital protestaron por la grave crisis que enfrenta. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

La situación es tal que la institución tuvo que hacer uso de sus ahorros para poder cumplir con la operación y hoy está a expensas de los giros directos que realiza el Gobierno Nacional a través de la Adres para asegurar la atención.



La EPS Savia Salud es la entidad que tiene la deuda a más alta con 87.354 millones de pesos, es decir, cerca de 33,5 por ciento del total de la cartera. De hecho, este jueves el gerente Córdoba envió una carta a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga en la situación y destrabe los recursos que se adeudan.



En busca de una solución a la crisis, en la última semana el alcalde (e) de Medellín, la secretaria de Salud y los gerentes de Metrosalud, el Hospital Infantil Concejo de Medellín y el Hospital General de Medellín viajaron a Bogotá para adelantar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud.



(Además: Denuncian falta de pago a realizadores del Festival Miradas de la Alcaldía de Medellín)



Durante el encuentro el ministro Guillermo Jaramillo habló personalmente con el superintendente de Salud, el interventor de Savia y el presidente de la Nueva EPS para establecer nuevos compromisos de pago, que finalmente solo fueron cumplidos por esta última entidad que giró 984 millones de pesos de los 4.929 millones de pesos que debe.



A pesar de la millonaria cartera, el gerente Córdoba enfatizó en que el Hospital no está en déficit porque cuenta con activos por 500.000 millones de pesos, un patrimonio de 400.000 millones de pesos y deudas por 102.000 millones de pesos. Las pérdidas contables cerrarán este año en unos 69.000 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Mario Fernando Córdoba es el gerente del Hospital General de Medellín. Foto: Concejo de Medellín

Para el directivo la solución del problema está en el pago de unos 20.000 millones de pesos y un flujo de caja constante que tenía la institución hasta mayo pasado, antes de que la EPS Savia Salud fuera intervenida por el Gobierno Nacional.



Actualmente, el Hospital debe 1.986 millones de pesos a 182 especialistas y subespecialistas por facturas de octubre que se espera sean saldadas en los próximos días con un giro de Savia Salud.



Aunque están al día con el pago a todos los servidores públicos y trabajadores oficiales, Córdoba expresó que aún necesitan los recursos para pagar a proveedores y la nómina del 30 de diciembre.



"Si las EPS no están girando lo que les corresponde porque tienen déficit o porque no les alcanza la UPC, tendrá que ser el Gobierno Nacional quien entre a solventar esta situación tan delicada que hay", afirmó el directivo, quien dijo que el Distrito de Medellín, propietario del Hospital, también tendría que ayudar en la crisis.



Frente a las críticas que hicieron recientemente los sindicatos del Hospital, los cuales manifestaron su inconformidad con las millonarias obras que se adelantan en medio de la crisis, el gerente aseguró que son proyectos del Plan de Desarrollo que corresponden a un estudio de mercado y que están aprobados por la Junta Directiva.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



"Los dineros en lo público que están para inversión no se pueden trasladar para funcionamiento porque si no sería un peculado. Son obras necesarias", puntualizó.



Y sobre el supuesto cierre de algunos servicios, explicó que la institución está reduciendo la oferta en pediatría, UCI y hospitalización básica en un 5 por ciento, según las condiciones actuales. Vale la pena recordar que 95 de cada 100 pacientes del Hospital pertenecen al régimen subsidiado de Antioquia, Chocó, sur de Córdoba y norte de Caldas.



MEDELLÍN

Escríbanos: sebbol@eltiempo.com