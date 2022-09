A partir del lunes 18 de julio de este año, en Medellín y el resto de municipios del Valle de Aburrá comenzó a regir la medida de pico y placa de dos dígitos por día para carros y motos los días hábiles de lunes a viernes entre las 5 a. m. y las 8 p.m., como condición de posibilidad para mejorar la circulación vial en la ciudad.



La restricción vehicular para carros, camionetas, camperos, motocarros y cuatrimotos se hará conforme con el último número de la placa y para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos con el primer número de la placa tomando la siguiente rotación:



Lunes: 6 - 3

Martes: 9 - 8

Miércoles: 4 - 5

Jueves: 7 -1

Viernes: 2 - 0



En cuanto a las vías exentas, están el Sistema Vial del Río (autopista Sur, avenida Regional y avenida Paralela), la avenida Las Pahasta su conexión con Las Palmas), laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 oriente–occidente) del puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.



La medida tampoco aplica en los corregimientos de Medellín.



Pico y placa 1° de septiembre

- Particulares: placas terminadas en 7 y 1 (5 a.m. a 8 p.m.)



- Motos: placas iniciadas en 7 y 1 (5 a.m. a 8 p.m.)



- Taxis: placas terminadas en 3 (6 a.m. 8 p.m.)