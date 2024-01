¿Podrá ‘Fico’ sostener la histórica caída en homicidios? Esto dicen los expertos

En medio de las numerosas críticas a la alcaldía de Daniel Quintero, hay un aspecto en el que las cifras lo respaldan: en su administración Medellín tuvo los registros más bajos en muertes violentas desde que se tiene registro.



En el 2023 en la capital antioqueña se registraron 375 muertes violentas, 16 casos menos que los ocurridos en 2022, 23 menos que el 2021 y 12 casos más que el 2020, año del confinamiento.

No solo eso, en la alcaldía Quintero (2020-2023) fueron asesinadas 1.523 personas, mientras que cuando ‘Fico’ fue alcalde entre 2016 y 2019 la cifra asciende a 2.355 víctimas mortales.



¿Operatividad de las autoridades o pacto entre las estructuras criminales de Medellín? Mientras la administración distrital defiende la estrategia de seguridad basada en tecnología y pago de recompensas, expertos consultados por este medio indicaron que la caída en homicidios se debe a que en el valle de Aburrá se está llevando a cabo el Espacio de Conversación Sociojurídico de Construcción de Paz Urbana del Gobierno Nacional, por lo que las estructuras armadas ilegales dieron la orden de cesar los asesinatos.



(Le recomendamos leer: Este es el nuevo comandante que llegó a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá)

tuvo la fortuna de que se instalara esta mesa de negociación, lo que explica las reducciones históricas en homicidios FACEBOOK

TWITTER

Así lo expresó Luis Fernando Quijano Moreno, presidente de la ONG Corpades, quien opinó que la actual alcaldía “tuvo la fortuna de que se instalara esta mesa de negociación, lo que explica las reducciones históricas en homicidios, en desapariciones forzadas y en que no se están presentando enfrentamientos en dichas estructuras”.



Opinión similar tiene Claudia Carrasquilla Minami, exdirectora de Fiscalías Medellin y concejala electa para el periodo 2024-2027, quien afirmó que esta realidad obedece a una estrategia de los 17 cabecillas de esas organizaciones y criminales para que les vean voluntad de negociación.



“Eso hace que ellos muestren de cierta manera una intención de control sobre la ciudad para los delitos, especialmente el homicidio, y yo se lo atribuyo a eso; no es porque las autoridades hayan implementado un esquema para que los homicidios reduzcan o los índices reduzcan en la ciudad”, expresó Carrasquilla.



Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad de Medellín destacaron las labores hechas para lograr tan bajos indicadores.



(Lea también: Los cerramientos no van más en Medellín: plaza Botero y parque Lleras, sin vallas)

Facebook Twitter Linkedin

Esta es una de las mesas de diálogo vinculante penitenciaria de paz, instalada en la Cárcel La Picota, en el camino de la construcción de la paz total. Foto: Inpec

Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad de Medellín destacaron las labores hechas para lograr tan bajos indicadores.



El exsecretario de esta dependencia, brigadier general (r) José Gerardo Acevedo, destacó, además, una disminución importante de homicidios de mujeres, que bajó en un 36 por ciento, con 117 casos menos acumulados durante el cuatrienio, y de hechos de feminicidio, que bajaron un 14 por ciento y con un 91 por ciento de efectividad en el esclarecimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Estrategias para mantener la seguridad en Medellín Foto: Alcaldía de Medellín

“Vamos a terminar con una tasa de menos de 14 homicidios por cada 100.000 habitantes, incluso, ya es 50 por ciento menos que la tasa de orden nacional de las principales ciudades”, dijo Acevedo.



Agregó el secretario de Seguridad que estos resultados son producto de una estrategia articulada contra el delito entre autoridades con tecnología.



“La dotación tecnológica se ha convertido en la mejor herramienta de investigación, monitoreo y prevención del delito. Actualmente, ya son 3.262 cámaras activas y, de ellas, más de 400 de reconocimiento de placas”, expresó Acevedo.



Sin embargo, Quijano refutó lo anterior y lanzó una fuerte crítica a la estrategia de seguridad de las autoridades en la ciudad indicando que la Policía no está actuando con una estrategia de seguridad sólida y que tiene una inteligencia que no está atendiendo todas las amenazas de la ciudad.



Asimismo, puntualizó afirmando que la estrategia de tecnología y capturas de la que tanto se ufana la Alcaldía, no es garantía.



(Le puede interesar: El pedido de 'Fico' Gutiérrez a Gustavo Petro por mesa de diálogo en cárcel de Itagüí)

El tema de capturas, decomiso, pago de recompensas y tecnología, no es una garantía de seguridad, menos en una ciudad como Medellín FACEBOOK

TWITTER

“El tema de capturas, decomiso, pago de recompensas y tecnología, no es una garantía de seguridad, menos en una ciudad como Medellín donde en el 90 por ciento del territorio hace presencia a ‘la oficina del Valle Aburrá’, donde hace presencia estructuras como Los Triana y Los Mesa, donde tienen injerencia las Agc y hay presencia de crimen transnacional”, expresó el analista.



Para él, hay temas complejos de la ciudad que no fueron bien atendidos, como el tema del crimen transnacional de extranjeros que estarían armando bandas criminales y estarían pagando tributo a otras organizaciones del crimen urbano.



(Además lea: Alcaldes del Valle de Aburrá eligieron a la nueva directora del Área Metropolitana)

Los retos para ‘Fico’



Facebook Twitter Linkedin

El exalcalde de Medellín quiere repetir cargo Foto: Campaña Federico Gutiérrez

Uno de los retos que tendrá el alcalde Federico Gutiérrez en su segundo periodo es mantener o superar esta disminución en muertes violentas, un ítem que no pudo cumplir en su primer gobierno.



Para exdirectora de Fiscalías, sí puede haber un aumento de la violencia en la ciudad con la llegada del nuevo mandatario distrital.



“Pero no solamente es por eso, sino porque el Gobierno Nacional no les va a poder cumplir a estos 17 delincuentes o bandidos lo que les ofrecieron durante el proceso de paz del presidente Gustavo Petro. Lo que va a pasar, en mi concepto, es que cuando ellos no le puedan cumplir, estas estructuras criminales van a tomar rencilla y van a volver a tomar el control sobre la ciudad, lo mismo va a pasar con las demás organizaciones que no están alineadas a este proceso de paz”, opinó Carrasquilla.



Criticó la exfiscal que desde el año 2020 en la ciudad no ha habido capturas importantes de cabecillas y, por el contrario, han sido capturas de integrantes de estructuras criminales dedicadas a delitos que afectan la seguridad ciudadana. “Pero no se volvieron a perseguir los cabecillas como se hacía anteriormente y ahora están asustados con la llegada de Federico.

¿Podrá Gutiérrez mantener la reducción de asesinatos, como no lo hizo en su primer gobierno, evitará que personas de su equipo aplaudan algunos homicidios, podrá forjar cultura de la vida? — Luz María Tobón (@luzmatobon) January 1, 2024

Por su parte, el presidente de la ONG Corpades afirmó que espera que la nueva Alcaldía asuma una estrategia de seguridad más fuerte basada en el componente de la paz total urbana y una inteligencia robusta para enfrentar las amenazas que rondan la ciudad.



“Federico Gutiérrez tendría que entender que hay un legado que nos ha dejado los acercamientos con las estructuras organizadas del valle Aburrá; segundo, que hay una constitución de un espacio socio jurídico de diálogo; tercero, que hay unos voceros representantes y que hay la posibilidad de que se dé un gran proceso de paz urbana, y si lo mete en ese componente va a entender que hay que primero construir una estrategia de seguridad sólida, pero obviamente no es alcahuetear, no es cerrar los ojos”, opinó Quijano.



Siga leyendo: Condenan a dos policías que extorsionaron a un ciudadano para no capturarlo)



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO - Medellín

escríbanos: davmer@eltiempo.com