En Medellín fueron asesinadas 2.351 personas entre 2016 y 2019

Una mujer de 59 años, un joven de 29 y un hombre no identificado, de entre 25 y 30 años de edad, fueron las tres últimas víctimas de homicidios en Medellín en 2019. El año cerró con 591 asesinatos, lo que deja una tasa estimada de 23.1 casos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el más reciente informe de las autoridades.

Aunque el número representa una disminución de 6,8 por ciento frente al año 2018, sigue siendo alarmante para expertos e integrantes de organizaciones sociales, para quienes el 2019 estuvo marcado por un escandaloso comportamiento en este delito, que empezó a reducirse a partir de septiembre, cuando por primera vez en el año la cifra estuvo por debajo de 40. De hecho, hubo meses alarmantes, como abril y mayo, con 73 y 75 casos, respectivamente.



Según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc), el centro de la ciudad fue en 2019 la comuna con el mayor número de asesinatos, con un total de 86, si bien, tuvo 22 casos menos que los registrados en 2018.



Entre tanto, de los 591 homicidios del último año, la mayoría (305) fueron asociados a grupos delincuenciales organizados (GDO), es decir, a disputas y ajustes de cuentas entre estructuras armadas. En segundo lugar están los relacionados con problemas de convivencia (69), mientras que en tercer lugar están los ocasionados en medio de hurtos (28). Los demás aún no han sido categorizados (156), fueron por violencia de género (16) e intrafamiliar (6) y hay un homicidio culposo.

Según el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, en Medellín y el valle de Aburrá hubo 3.000 capturas este año, que derivaron en medidas de detención intramural por delitos cometidos por personas vinculadas a estructuras criminales.



Agregó que también se incautaron 1.000 armas de fuego como fusiles, pistolas, revólveres y silenciadores, los cuales son ilegales pero originales, lo que indica que están siendo introducidas por el mercado negro. “Estas armas se encuentran en los diferentes barrios y son las que vienen afectando la vida de nuestros jóvenes y ciudadanos”, manifestó el general.



Esta tendencia homicida se mantuvo durante el cuatrienio de Federico Gutiérrez y fue incluso más marcada, pues con excepción de 2019, cada año de su administración tuvo un aumento: hubo 544 en 2016, 582 en 2017 y 634 en 2018.



El exalcalde y su secretario de Seguridad, Andrés Tobón, atribuyeron el aumento progresivo de asesinatos a una respuesta de las estructuras criminales por el alto número de capturas de cabecillas e integrantes que se dio en esta administración: 161 con corte a 8 de diciembre de 2019.

Estas armas se encuentran en los diferentes barrios y son las que vienen afectando la vida de nuestros jóvenes y ciudadanos FACEBOOK

TWITTER

Cabe recordar que Medellín tiene el 43 por ciento de los grupos delincuenciales organizados (GDO) que hay en Colombia, es decir, 10 de ellos, los cuales, a su vez, manejan 73 grupos de delincuencia común organizados (GDCO), a los que se suman 11 que son independientes. Y 68 estas estructuras armadas están involucradas en homicidios, de acuerdo con los estudios de la alcaldía.



Sobre este asunto, Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), durante la gestión de ‘Fico’ no hubo la verdadera contundencia en materia de seguridad, por lo cual los homicidios se mantuvieron elevados.



“Nuestra posición frente a la gestión del alcalde es que hubo mucho ‘show’ mediático y anuncios pomposos, pero pocos resultados. La ‘Oficina’ (que agrupa el 57 por ciento de los GDO) está más viva que nunca, con renovación de jefes y subjefes y las bandas criminales siguen intactas, no hay ni una sola desmantelad”, opinó el experto, quien agregó que en la última etapa de gobierno, vino la negación de la realidad, “como el pacto de la ‘Oficina’, a finales de mayo, algo que queda demostrado con la reducción de los homicidios en los últimos meses”.



Para el director de Corpades, el pacto puso fin a la ‘guerra fría’ que había entre las estructuras criminales, que hizo que abril y mayo fueran los meses más violentos de Medellín en los últimos 5 años.



Y, según él, este acuerdo se debió a la estrategia de seguridad institucional -no la del alcalde- donde amenazaron con barcos-cárcel en altamar, extradiciones y cambio de cárceles para reducir su movimiento.

Nuestra posición frente a la gestión del alcalde es que hubo mucho ‘show’ mediático y anuncios pomposos, pero pocos resultados FACEBOOK

TWITTER

El reto: implementar seguridad con sentido social

Por su lado, el líder social Gerardo Pérez, cree que el llamado pacto ha permitido la reducción de homicidios por disputas entre combos, pero deja una realidad preocupante: en la ciudad también hay problemas serios de convivencia y persisten los feminicidios, por lo cual estos temas deben ser tratados de forma especial aparte de las estrategias de seguridad contra el crimen organizado.



Asimismo, Pérez considera que en los últimos cuatro años la ciudad retrocedió en la protección de la vida como derecho fundamental y se privilegió la persecución y captura de delincuentes fácilmente reemplazados.



Pero, para él, lo más grave es que esta estrategia muchas veces justificó los homicidios, “diciendo que era por las capturas que se estaban matando, lo cual es minimizar el valor de la vida, cuando por debajo Medellín sigue siendo una ciudad de profundos negocios ilegales, de mafias y control territorial”.



Pérez también comentó que es muy preocupante que el 50 por ciento de los homicidios sigue siendo en jóvenes entre 14 y 28 años y que, cuando estos mueren en medio de la violencia, las estructuras los reemplazan de inmediato, pues son considerados mano de obra fácil y barata.

Esto se debe, según el experto, a que muchos de estos jóvenes no encontraron oportunidades educativas, culturales, deportivas o de otro tipo que les permitieran elegir un camino de legalidad, con el agravante de que a muchos los obligan a pertenecer a los llamados ‘combos’.



“Algo que acentuó mucho en este cuatrienio fue la falta de programas dirigidos a los jóvenes”, dijo Pérez, quien añadió que si Medellín hubiera tenido una tendencia a la reducción de homicidios años tras año se hubieran salvado unas 360 vidas, pues 2015 terminó con 496 casos.



Los expertos creen que para la administración que arrancó con Daniel Quintero la reducción de homicidios es uno de los grandes desafíos.



Al respecto, en el primer consejo de seguridad metropolitano que realizaron el mandatario local y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, Quintero expresó que el aumento de los homicidios es una de las mayores preocupaciones de las autoridades entrantes.

Algo que acentuó mucho en este cuatrienio fue la falta de programas dirigidos a los jóvenes FACEBOOK

TWITTER

En la estrategia de seguridad, añadió, se hará especial énfasis en la protección de los menores de edad para que no sean instrumentalizados por las estructuras criminales. Además, el general Camacho dijo que la tasa de homicidios se puede bajar a menos de 20, aumentando un componente social en la lucha contra este delito.



El reto de Quintero es bajar al máximo el número de homicidios totales en sus cuatro años de gobierno, que quedaron en 6.904 en el cuatrienio 2008-2011, en 3.330 en el cuatrienio 2012-2015 y en 2.351 en el cuatrienio 2016-2019.



MEDELLÍN