Así le ha ido al nuevo programa de recompensas de Quintero en Medellín

Durante los primeros 13 días de enero han sido capturados siete presuntos responsables de homicidios en Medellín y 21 personas más por porte ilegal de armas. Así lo indicaron las autoridades este lunes, durante el balance de seguridad correspondiente a los primeros días de 2020.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que seis de los capturados son personas sobre las que ciudadanos dieron información en el programa de recompensas, el cual empezó a funcionar desde comienzos del año para esclarecer asesinatos.



Esta estrategia es una de las dos más fuertes en materia de seguridad que se planteó la actual administración municipal. Cabe recordar que Quintero anunció la creación de un fondo de 5.000 millones de pesos para dar recompensas a las personas que ayuden a esclarecer homicidios y a quienes denuncien porte ilegal de armas.



Serán 4.000 millones de pesos enfocados en los asesinatos y 1.000 millones en el porte de armas. Asimismo, a las personas que brinden información sobre presuntos homicidas se les darán recompensas de hasta 10 millones de pesos, mientras que se pagará hasta un millón a los ciudadanos que denuncien porte ilegal de armas.

Además de los siete capturados como presuntos asesinos, en el transcurso de 2020 en la ciudad también han sido detenidas 21 personas por portar armas.



Este último punto busca disminuir los hurtos de vehículos por medio del llamado fleteo.



"Tenemos un plan de choque contra quienes están robando carros y motos, especialmente los que usan arma de fuego, lo que se considera fleteo. Hemos recuperado 21 motos y 4 carros. Esperamos que nadie use armas en espacio público para arrebatarles bienes a los ciudadanos", expresó el mandatario local.



Quintero también resaltó que entre el primero y el 12 de enero se redujeron en un 64 por ciento los homicidios registrados en la capital antioqueña. Este año van nueve casos, frente a 25 que iban en el mismo periodo de 2019, según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC).

Tenemos un plan de choque contra quienes están robando carros y motos, especialmente los que usan arma de fuego, lo que se considera fleteo FACEBOOK

TWITTER

"Es muy temprano para cantar victoria, llevamos solo 15 días del año, pero yo quiero que eso se convierta en un propósito: no dejar que ninguna vida se apague y nada pase, sino que todas sean investigadas y todas conduzcan a capturas", sostuvo el alcalde.



Finalmente, Quintero recordó que el segundo gran frente en materia de seguridad es la lucha contra la instrumentalización de menores de edad para la comisión de delitos. Dijo que en el transcurso de enero se han registrado once casos en los que se usaron menores de edad para fines delictivos.



Uno de los casos que el mandatario local reseñó ocurrió en San Javier (comuna 13), donde dos personas, de 18 y 22 años, fueron capturadas por el delito de extorsión, pero ahora también se les imputaría instrumentalización de menores de edad, pues estaban cometiendo los delitos con un joven de 17 años.

Quiero que eso se convierta en un prepósito: no dejar que ninguna vida se apague y nada pase, sino que todas sean investigadas FACEBOOK

TWITTER

"Normalmente, hubieran salido en dos años o tres de la cárcel, pero por tener un menor se convierte en instrumentalización y pueden ser más de 20 años, no es excarcelable, no hay reducción de penas, no pueden acceder a casa por cárcel", agregó Quintero, quien contó que una situación similar ocurrió con los responsables de un fleteo que estaban usando un menor de edad para cometer el delito.



"Por primera vez, estamos persiguiendo de forma contundente la instrumentalización de menores. Si nosotros le arrebatamos los jóvenes a los combos, estamos declarando el principio del fin de los combos y la violencia entre combos en Medellín", puntualizó el alcalde.



Por otro lado, la alcaldía reportó que este año han sido capturadas 131 personas por porte y tráfico de estupefacientes y 38 por hurto, de las cuales 19 fueron por hurto a personas, nueve por hurto a comercio, ocho por hurto de automotores y dos por hurto a residencias.



MEDELLÍN