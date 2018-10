Multitud ataca a hombre acusado de robarse a un niño en Medellín 

Durante la noche del domingo 28 de octubre, un hombre fue linchado luego de ser señalado por la comunidad de tratar de raptar a un menor de edad. Los hechos se registraron en el barrio Doce de octubre, en el noroccidente de Medellín.



El secretario de seguridad de la ciudad, Andrés Tobón, confirmó que debido a la gravedad de los golpes el hombre se encuentra en cuidados intensivos y con pronóstico reservado.



La golpiza propinada por algunos miembros de la comunidad ocurrió ante la mirada de los vecinos, quienes animaban a los agresores a seguir dando golpes, ante el señalamiento de un delito que, según Tobón, "aún no ha sido confirmado".

El linchamiento quedó registrado en un video que está circulando en redes sociales y en el que se ve al hombre completamente ensangrentado y tirado en el suelo, mientras otras personas continuaban dándole patadas en la cara y la cabeza.

La discusión giró en torno a un supuesto caso de hurto o rapto que no se comprobó FACEBOOK

TWITTER

En las imágenes puede apreciarse a una multitud que se acercó al hombre mientras unos pocos le dan golpes de manera esporádica animados por gritos como: "Eso le pasa a los ladrones acá en el Doce (de Octubre)".



"La discusión giró en torno a un supuesto caso de hurto o rapto que no se comprobó, lo cierto es que no hay ningún hurto o rapto", expresó Tobón mediante un video, en el que le pidió a la comunidad no actuar por mano propia y llamar a la Policía para que verifiquen cualquier situación.



El viernes pasado, un joven murió en Ciudad Bolívar, en Bogotá, a causa del linchamiento al que fue sometido por parte de la comunidad, la cual pensaba que estaba involucrado en el robo de menores en este sector de la ciudad.

Hombre murió linchado en Ciudad Bolívar Lo acusaban de intentar robarse un niño. Policías que atendieron la emergencia resultaron heridos.

MEDELLÍN