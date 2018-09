'Spider-Man' ruso expresa su dolor tras orden de salir de Colombia

"Mientras que en las calles de Medellín se observa públicamente y sin castigo el consumo y venta de drogas, la trata de blancas, la violencia, la inseguridad, etc., las personas como yo, que no somos violentos, que no buscamos quitarle los bienes a nadie, que promovemos el deporte y una forma de vida activa, que buscamos una sonrisa y asombro en las personas y sociedades, somos 'deportados'". Con estas palabras, Pavel Gogulan, conocido como el 'hombre araña' ruso, se refirió a la orden de Migración Colombia de que salga de Colombia.

Las autoridades requirieron a Gogulan el pasado martes 11 de septiembre, un día después de que escalara el edificio de Bancolombia. En las oficinas de Migración Colombia le indicaron que debía abandonar el país en un plazo máximo de cinco días, pues el permiso otorgado el 12 de agosto fue cancelado.

El ‘spiderman ruso’ Foto: EFE

Para el ruso, quien ha escalado más de 200 edificaciones en lugares de Europa, Centroamérica, Norteamérica, Israel, Jordania, Italia, España, Siria e Irán, esta decisión es muy dolorosa, pero se lleva un buen recuerdo de la capital antioqueña y las otras ciudades que conoció en Colombia.

Frente al caso del ciudadano ruso Pavel Goulan y la información que viene circulando a través de los diferentes medios de comunicación, @MigracionCol se permite informar que:https://t.co/GQ94nE6m3w pic.twitter.com/0si5uaExsN — Migración Colombia (@MigracionCol) 12 de septiembre de 2018

"¡Gracias a todos los colombianos por su apoyo, a la policía por la recepción suave, a los propietarios del edificio por esta única experiencia y a las autoridades por su atención. Hasta la próxima, amigos!", expresó.



En sus proezas alrededor del mundo se ha vuelto común para él que en las azoteas de los edificios que escala lo espere personal de seguridad o la Policía, ha sido arrestado en siete ocasiones, en Alemania, Suiza, México, Estados Unidos, Chile, Perú y Colombia, pero siempre lo han dejado libre.

Sin embargo, tiene prohibida la entrada a México, Estados Unidos y Cuba. Gogulan dijo que en caso de no salir de Colombia las autoridades los capturarán y deberá pagar 3 años de cárcel, algo que Migración desmintió rotundamente, advirtiendo que en caso de no salir del país, el ‘Spider Man’ ruso será deportado.



Migración Colombia basa su decisión de cancelar el permiso de ingreso de Gogulan a Colombia porque “está realizando actividades diferentes a las autorizadas al momento de su ingreso”.



MEDELLÍN