La dura historia detrás de la mujer que se colgó de cable en Medellín

“Hace dos años mi hermana fue diagnosticada con trastorno afectivo bipolar y lo que ocurrió el pasado domingo se debió a una crisis. Desde hace algunos días ella no estaba durmiendo muy bien y la notábamos algo inquieta. Aunque ellos argumentan que no tuvieron tiempo para reaccionar, no entendemos por qué los policías y bomberos que atendieron la emergencia solo se quedaron mirándola, mientras ponía en riesgo su vida”.

Así se refirió la hermana de la mujer que el pasado domingo 26 de enero en el barrio Santa Mónica, ubicado en el centro occidente de Medellín, se convirtió en el centro de atención luego de que trepara a un cable de energía y se lanzara al vacío a más de seis metros de altura.



Aunque en un comienzo las autoridades locales aseguraron que la mujer estaba bajo los efectos de una sustancia alucinógena, dos días después de lo ocurrido la familia de la joven desmintió esa versión y criticó la respuesta de los organismos de rescate.



“Mi hermana es una persona muy sociable, carismática y sensible. Ella trata de llevar su vida como cualquier otra persona, lo único diferente fue que presentó una crisis que fue mal manejada. A nosotros como familia nos han dolido mucho diversos comentarios que hemos encontrado por internet, que son muy crueles y que desconocen la sensibilidad de personas con problemas similares”, agrega la hermana de la joven.

Según informó la familia, aunque la joven no presentó fracturas ni heridas de gravedad, después de ser dada de alta se recupera de la crisis y los golpes que sufrió producto de la caída.



Frente a la versión de la familiar, quien prefirió omitir su nombre, uno de los uniformados que presenció el hecho aseguró que la decisión de las autoridades fue pedir una grúa para intentar bajar a la mujer ya que por la “fragilidad del árbol” era muy peligroso intentar subir a rescatarla.



Sin embargo, más allá de las presuntas falencias en los procedimientos, expertos explican que lo ocurrido evidencia un conjunto de problemas en la atención a los trastornos mentales que, según cifras oficiales, vienen en aumento en los últimos años.



El trastorno afectivo bipolar es una afección que se caracteriza por la aparición de episodios depresivos y maníacos que deterioran la calidad de vida de los pacientes.

Esta alteración de los estados del ánimo se traduce en que síntomas como el insomnio, la fatiga y la depresión se mezclan con un estado de ánimo elevado (euforia, entusiasmo, irritación) en periodos de tiempo muy cortos.



“Este tipo de hechos deben convertirse en un referente para explicarle a la población que esta clase de problemas existen y pueden afectar a cualquiera. Puede ser un familiar, un amigo o un conocido. Aunque los servicios de salud tengan fallas, hay recursos disponibles a los que todos podemos acceder y que pueden ayudar a mitigar esa situación”, plantea Sandra Rueda, epidemióloga e integrante del Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad de Antioquia.



Según explica Rueda, en la ciudad todavía hay diversas falencias en el sistema de salud para atender los trastornos siquiátricos, entre ellos la falta de especialistas y la poca capacitación que tiene el personal médico para atender las crisis.



Según datos de la Secretaría de Salud de Medellín, para junio de 2018 tan solo había 208 camas siquiátricas, 111 servicios de consulta externa de siquiatría y 429 de sicología para atender a toda la ciudad.

Por otra parte, plantea la experta, la forma en cómo se difundió la información de lo ocurrido representa un problema, ya que desde las redes sociales se expuso a la mujer que protagonizó los hechos, lo que puede representar en repercusiones para su salud y la de otros.



La subsecretaría de Salud Pública reveló el pasado mes de diciembre que en la última actualización del Estudio Poblacional de Salud Mental, la prevalencia del trastorno afectivo bipolar pasó de 0,8 por ciento en 2012 a 1,0 por ciento en 2019.



