Por medio de las redes sociales se hizo viral el cuento 'El monstruo de mi cuarto' escrito por un joven de 15 años en Aranjuez, Antioquia.



Este corto texto hace parte del concurso 'Medellín en 100 palabras', un certamen literario que invita a crear cuentos escritos en español, con tenerminados caracteres y cuya temática está relacionada con la vida en Medellín y el Valle de Aburrá.

Con nueve líneas, cien palabras y un sentimiento compartido por muchos jóvenes, Miguel Ángel López de 15 años de edad logró conmover a miles de personas en las redes sociales.



Este texto obtuvo el primero puesto en un concurso organizado por el Metro de Medellín y Confarma, en su quinta versión para el año 2022. Sin embargo, logró viralizarse gracias a que varias celebridades colombianas lo divulgaron en sus redes.



Este es el texto ganador del concurso -Medellín en 100 palabras- en la categoría juvenil.

Miguel Ángel López, 15 años.⁰Aranjuez, Medellín. pic.twitter.com/FLh5MA5j1g — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) January 5, 2023

"Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor".



Estas fueron las 100 palabras con las que este joven de Aranjuez, Medellín, logró conquitar a los jurados en junio de 2022 y seis meses después, hacerse viral en las redes sociales.



Después de ser compartido en varias ocasiones, los usuarios de Twitter comenzaron a preocuparse por el bienestar de Miguel, pues creen que es una situación que podría estar viviendo el menor.



"Hoy queremos pedirle a Daniel Quintero (Alcalde de Medellín) y al ICBF que inicie una investigación sobre el caso de 'Miguel', esta historia no solamente se quede en un cuento sino que se puedan tomar las acciones pertinentes. Es importante que busquen rápidamente al menor", escribió una usuaria.



Hoy queremos pedirle a @QuinteroCalle @ICBFColombia que inicie una investigación sobre el caso de "Miguel" que esta historia no solamente se quede en un cuento sino que se puedan tomar las acciones pertinentes.

Es importante que busquen rápidamente al menor#LaPesadillaDeMiguel — Ana María Durango (@AnaMariaD07) January 6, 2023

Hasta el momento se desconoce si el cuento está basado en la ficción o en una situación real. Daniel Quintero, ni el ente organizador del concurso se han pronunciado frente a las peticiones en redes sociales.

