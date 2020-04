El drama de vivir la cuarentena en medio de asquerosos olores

Soy un residente del hermoso municipio de Bello, Antioquia, donde se sitúa una de las Plantas de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) más grandes de latinoamerica: la PTAR Aguas Claras de EPM.

Convivir con este gigante ha sido un calvario de 20 meses, que se volvió mucho peor con la actual cuarentena.



Cuento con la fortuna de ser un profesional independiente o ‘Freelance’ como algunos lo llaman y esta odisea comenzó ya casi hace tres años cuando decidí vivir en una unidad que me ofrece comodidad, tranquilidad y buena ubicación, pero saber qué a pocos metros se estaba construyendo una Planta de tratamiento de todas las aguas residuales del área metropolitana del valle del Aburrá, las dudas eran muchas, ya que la empresa constructora nunca hizo un trabajo de sensibilización sobre lo que aquí se construía.



Mi día a día en cuarentena se compone de despertar (eso si los olores dejan dormir en la madrugada) y en ocasiones sentir esos hedores que en ocasiones son como una mezcla de huevo podrido, cañería, olor a fósforo, heces o en casos algunos químicos que no identificamos, es una tortura diaria.



¿Te imaginas un día desayunando, almorzando y comiendo con olor a mier*** ? Esto es lo que vivimos algunos de los afectados en esta zona.



Entre las acciones que EPM dice hacer todavía no vemos resultados, aún todo queda en palabras y acciones que esta Empresa con su alto presupuesto está maquillando en la comunidad.



Estos olores poco a poco están generando a veces dolores de cabeza, estados de irritabilidad, estar encerrado en un apartamento oliendo a excremento no es bueno para mi salud mental, ya no hay humidificador con esencia que valga la lucha contra esta pudrición.



En estos casi dos años he visto abandonar vecinos en mi piso y al escuchar sus testimonios algunos están cansados de los olores ¿Cuanto más tenemos que esperar?



Recuerdo muy bien mi última visita, mi suegra se fue con un intenso dolor de cabeza que le causaba estos olores. Ahora en mi círculo de amigos algunos me saludan en tono burlesco: “¿Cómo va ese mierdero?” “¿Qué pasa en Bollo (refiriéndose a Bello)? Dónde está la dignidad del aire que debo respirar?



Una de las vecinas ya no puede ver a su nieto porque cada que vez que lo llevaban le daba náuseas y dolor de cabeza. Ahora en el aislamiento, ella dice que se le despertó una fuerte migraña debido al hedor.



En fin, la historia sigue, sigo y sigo en pie exigiendo a EPM un aire de calidad y sus respuestas siempre son “Tuvimos contingencia”, “Fue una falla de luz”, “Esos olores no son de la planta, porque llegan a culpar empresas pequeñas aledañas”, “Estamos supervisando”...y así seguirán durante muchos meses o quizás siempre, porque tengo claro que este proyecto se le salió de las manos a una Empresa tan grande que para mi era un orgullo y hoy en día es mi peor pesadilla.



Antes de la cuarentena por lo menos se podía salir a otros sitios a respirar un mejor aire y a descansar de la fetidez que se volvió el sector donde vivo. Pero ahora el padecimiento es constante.



Sueño poder seguir mi emprendimiento sin dolores de cabeza o estrés causados por esta planta, sueño con un aire sin olores diferentes a los del ambiente, sueño con dormir tranquilo y que este olor no me levante en la madrugada.

MEDELLÍN