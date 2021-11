¿Por qué los hipopótamos son un peligro público en el Magdalena Medio?

En octubre de este año, con ayuda de la Embajada de Colombia y Estados Unidos, el Grupo Bosques y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) recibió 70 dosis de GonaCon, el medicamento para empezar el procedimiento piloto de inmunocastración en estos animales.



Sin embargo, expertos en el tema coinciden en que el problema no solo es atender la situación de crecimiento descontrolado de la manada, si no que la misma presencia de esta especie en el Magdalena Medio se ha convertido en un problema para el ecosistema y la población que habita en el territorio.

El domingo 31 de octubre ocurrió el segundo accidente en un año, que deja una persona herida por el ataque de un hipopótamo en Doradal, corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.



El hecho fue alrededor de uno de los lagos donde las hembras salen a dar a luz y en el que había presencia de una madre hipopótamo cuidando su cría.



Juan David Sánchez, biólogo especialista en fauna silvestre y docente de la Universidad CES en Medellín, afirma que estos animales provocan graves accidentes en África porque son una especie territorial, sobre todo las madres con crías y los machos reproductivos.



“Entre más grande sea la población de hipopótamos es más probable que se dé un comportamiento territorial entre estos animales, con el ganado o con los habitantes”, comenta Juan David.



Según el experto, la cantidad de hipopótamos está creciendo hasta el punto de duplicarse cada siete años. “De ahí radica en que aumente el peligro que pueden generar los animales en la zona donde habitan”, asegura Sánchez.

Asimismo, David Echeverri, coordinador en Cornare y líder del plan piloto de inmunocastración, indica que los hipopótamos son animales adultos con más de dos toneladas, que nadan muy bien y corren bastante rápido.



“Al tener un comportamiento invasor y ampliar su población hacia otras zonas lo que va a pasar es un posible desplazamiento de fauna nativa y el impacto asociado a su presencia”, menciona Echeverri.



Esta especie de gran tamaño corporal cuenta con hábitos de vida anfibios, es decir que pueden pasar parte de tiempo en tierra firme y gran parte en el agua, en este caso buscan cañerías, ciénagas o ríos.



“Constantemente están pasando material vegetal a través de la alimentación y sus heces, de tierra firme a los cuerpos de agua, y están llevando cientos de kilos diariamente", manifiesta el docente de la Universidad CES.



Eso indica que cambia las condiciones biológicas de los cuerpos de agua y la composición del ecosistema que hay en la región.

Hipopótamos de la Hacienda Nápoles. Foto: Archivo El Tiempo

Por ejemplo, algunas especies como peces, manatíes, nutrias, chigüiros, que están asociados a esos ecosistemas rivereños y acuáticos de la región serían los más afectados por la presencia de una población de hipopótamos en el sector del Magdalena Medio.



“Por eso sería una especie peligrosa, no solo por los accidentes con las personas locales, si no que hay una alta presencia de una especie que está afectando lo poco que queda de la biodiversidad del Magdalena Medio”, señala Sánchez.



De otro lado, David Echeverri, quien ha ayudado a suministrar la dosis de GonaCon en cerca del 30 por ciento de la cantidad actual de hipopótamos, la cual va en 90 animales, asegura que “el problema no solo es atender la situación de crecimiento descontrolado, si no que la misma presencia es un problema”.



Ambos expertos también coinciden en la urgencia del apoyo por parte de la Nación para alertar a la comunidad de la presencia de estos animales y así evitar accidentes con personas.



Además urge la necesidad de encontrar soluciones para que la manada permanezca en un espacio factible para sus condiciones de vida, mientras se continua con la aplicación del GonaCon para el control natal de la especie.



En el momento hay seis crías nuevas entre los dos meses y el año de edad.



De otro lado, se conoció que la madre hipopótamo que atacó a la persona en Puerto Triunfo, aunque había sido vacunada, ya tenía a su cría; es por eso que se considera que el animal actuó por instinto de protección maternal.



MEDELLÍN.

