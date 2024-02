Insisten en trasladar los hipopótamos de Pablo Escobar a India y México

Aunque ha pasado más de un año de que se hablara de la posibilidad de mandar más de 70 hipopótamos de Antioquia a países como México a India, desde estas naciones aún insisten en esta solución ante el incremento descontrolado de esta especie.



Así lo dio a conocer Ernesto Zazueta, presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), quien expresó que la entidad sigue a la espera que las autoridades ambientales de Colombia emitan los permisos correspondientes para poder translocar a estos animales.

Expresó el vocero que han pasado dos años desde que esta especie fue catalogada como invasora en aquel país, por todas las afectaciones y riesgos que representa para el ecosistema y para los habitantes del Magdalena Medio en Antoquia sin que haya una solución de fondo.



“Existen muchos rumores sobre que nosotros ya no estamos dispuestos a seguir gestionando este rescate, quiero aclarar que por supuesto seguimos dispuestos y con todas las gestiones y logística muy avanzadas", manifestó Zazueta.



Aclaró, además, que no solo representa al Santuario Ostok en México, sino a Greens Zoological Rescue and Reahabilitation Center en la India y en Perú.



En estos lugares serían llevados 70 de los 169 hipopótamos que se contabilizan en las inmediaciones del Río Magdalena, así: 60 a la India, 10 a México y 4 más a Perú.



El experto también lamentó que, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos técnicos y de información, los permisos siguen en trámite.



“Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir trabajando para ayudar al gobierno de Colombia con este gran problema ambiental. Sin embargo, también tenemos que ser respetuosos de sus decisiones y de sus leyes y normas. Esto no se trata de una batalla, se trata de una colaboración binacional e materia de manejo de fauna silvestre que hoy por hoy resulta tan indispensable ante tantas miles de especies extinguiéndose en el mundo”, agregó Zazueta.



Se busca solucionar la problemática de los hipopótamos Foto: Cortesía

Desde AZCARM aseguran que un año es demasiado tiempo para llevar a cabo este proceso y que la decisión de castrar a estos animales, si bien es una medida exitosa, no es suficiente para detener el problema.



"Tal cantidad de animales se reproducen aceleradamente, y el ecosistema y toda su fauna y flora se siguen deteriorando”, afirmó el presidente de la entidad.



Seguimos listos y dispuestos para translocar a hipopótamos de Colombia, ellos merecen vivir!

• No existe impedimento legal para trasladarlos a México, la India y Perú

• Esto no es una batalla, es una colaboración ambiental internacional

De igual forma, aseguran que quitarles la vida a los hipopótamos con anestésicos sería casi igual de costoso que trasladarlos.



“Esperamos que ya se dejen de lado las diferencias y podamos trabajar coordinada y profesionalmente para atender esta problemática ambiental, pues cada minuto que pasa la opción más humanitaria se aleja más", agregó Zazueta.



El directivo indicó que desde la entidad son conscientes de que traslocación no es la solución total, pero que sí es una que mermaría de manera "muy trascendente" la reproducción de hipopótamos y se aminorarían en gran mediada todas las afectaciones que están provocando.



