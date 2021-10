El plan piloto para esterilizar a los hipopótamos de Pablo Escobar este año

Antes de finalizar este año comenzaría el plan piloto que busca esterilizar con "anticonceptivos" a los hipopótamos de Pablo Escobar que vienen expandiéndose e invadiendo una importante zona del Magdalena Medio.

David Echeverri López, coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare), recordó que la entidad ambiental en febrero pasado presentó a la Embajada de Colombia en Estados Unidos una solicitud de apoyo para que por su intermediación fuera posible que la Agencia de Salud Animal, una dependencia del Departamento de Agricultura de ese país, suministrara el medicamento veterinario conocido como GonaCon.



Después del cumplimiento de varios trámites y de superar los retrasos, producto de la pandemia, la idea es empezar el proceso de vacunación antes de que termine este año teniendo en cuenta que se requieren dos dosis del producto para toda la población de hipopótamos, puntualizó el funcionario.

Facebook Twitter Linkedin

Un hipopótamo adulto puede pesar hasta tres toneladas y media; uno joven, hasta dos. Foto: Archivo El Tiempo

Para la Corporación, este producto, que solo Estados Unidos produce, permitiría la inmunocastración de los hipopótamos.

Nosotros no vamos a comprar las vacunas, es una donación FACEBOOK

TWITTER

"Nosotros no vamos a comprar las vacunas, es una donación. Ella no tiene casa comercial, solo es fabricada por encargo con la agencia USDA APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), de ahí la gestión que realizamos", agregó Echeverri.



En el momento, la entidad tiene un estimado de entre 80 y 90 hipopótamos para esterilizar.



El grupo principal, de 70 animales, está en los terrenos de la antigua Hacienda Nápoles, del extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien mandó a traer cuatro hipopótamos en los años 80 para que vivieran en este lugar con otras especies salvajes, como jirafas y tigres.



Además, existe otro grupo, conformado por unos 15 hipopótamos que se han movido de este lugar y deambulan por el río Magdalena.

Facebook Twitter Linkedin

Los colmillos de un hipopótamo pueden medir unos 15 centímetros. Foto: Archivo El Tiempo

La autoridad ambiental, con experiencia en acciones de esterilización quirúrgica, espera que con esta donación se logre la posibilidad de explorar esa alternativa y llegar a una pronta solución. Para los biólogos es la opción más certera para detener la expansión de esa especie.

Ha tenido buenos resultados y es por eso que queremos hacer el ensayo en Colombia por primera vez FACEBOOK

TWITTER

La aplicación de este medicamento veterinario, una forma de esterilización química, aún no ha sido probada en hipopótamos en estado silvestre pero ha sido ensayada con buenos resultados en Estados Unidos con animales en cautiverio como los elefantes y venados. "Ha tenido buenos resultados y es por eso que queremos hacer el ensayo en Colombia por primera vez", dijo Echeverri.



Para Martha Patricia Ramírez Pinilla, bióloga de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y actual directora del Laboratorio de Biología Reproductiva de Vertebrados de la Escuela de Biología de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, la castración química es una solución que no extirpa de inmediato los animales del ambiente.



Para la experta, una manera efectiva de controlar la fertilidad de los hipopótamos debería ser que se esté repitiendo la dosificación a las hembras cada cierto tiempo y de manera permanente. "Esto hace muy difícil y costoso el procedimiento", afirmó.



La bióloga de la UIS insistió en que la reducción en el número de individuos reproductivos no va a ser muy significativa. Además, el uso de anticonceptivos para animales grandes, como es el que se piensa emplear, controlará los ciclos reproductivos solo durante un tiempo.

Solo pensar en capturarlos, sedarlos, montarlos en un avión, es inviable por la logística y los costos FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Nataly Castelblanco Martínez, doctora en Ecología y Desarrollo Sustentable, explicó que otra salida es la extracción de mínimo 30 individuos al año, que se debe hacer de dos formas: traslocación, que es sacar o contener a algunos de los animales en un área específica, y eutanasia.



Castelblanco también explicó que llevarlos de regreso a África no es viable. "Solo pensar en capturarlos, sedarlos, montarlos en un avión, es inviable por la logística y los costos. Además, estos hipopótamos están desclasificados para servir de reservorio genético para África. Ya no son africanos. Son colombianos y tienen la asociación de patógenos, flora bacteriana y parásitos de este país", acotó.

Advierten sobre peligros por ataques

El 11 de mayo de 2020 un habitante de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño, fue atacado por un hipopótamo, lo cual le produjo graves heridas y afectaciones psicológicas.

Facebook Twitter Linkedin

Registros argumentan que con su aparato bucal puede destruir a otras especies sin problema. Foto: Archivo / EL TIEMPO

David Echeverri López, coordinador de Bosques y Biodiversidad de Cornare, autoridad ambiental de Antioquia, asegura que estos animales son impredecibles, muy territoriales, y recomienda a las personas que conviven más cerca con ellos no acercarse demasiado, pues pueden resultar peligrosos.



Un hipopótamo adulto puede pesar hasta tres toneladas y media; uno joven, hasta dos. Sus colmillos principales pueden llegar a medir unos 15 centímetros. Registros argumentan que con su aparato bucal puede destruir a otras especies sin problema.



De hecho, Santiago Monsalve, docente de la Universidad Lasallista, sostiene que el hipopótamo es, después de los crocodilos, la especie que más muertes por ataques directos generan al año (500).

ESTEFANÍA PEDRAZA

Periodista de NACIÓN

EL TIEMPO

En Twitter: @Jooberglo