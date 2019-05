Temible hipopótamo fue visto paseando en calles de pueblo en Antioquia

Un hipopótamo quedó grabado en video mientras se paseaba campante por las calles de Puerto Triunfo, en el Magdalena Medio antioqueño. Aunque el hecho causó curiosidad en algunos vecinos, es común que en esta zona ocurra avistamiento de estos animales deambulando por las vías públicas.

Este fenómeno ocurre con frecuencia, principalmente en el corregimiento Doradal, de este municipio, y, en ocasiones, salen hasta dos animales a caminar por las calles. Esto sucede porque el área queda muy cerca de una quebrada en la que habitan los hipopótamos.



De acuerdo con expertos en biología de la zona, estos animales hacen recorridos en busca de alimento, es decir, no tienen un rumbo fijo, sino que salen para conseguir comida, aunque generalmente se movilizan en la ruta de la quebrada.

David Echeverri, biólogo de Cornare, explicó que una de las medidas que han implementado es hacer cercos para cerrarles el paso, pero estos animales los tumban y aparecen cada mes o cada dos meses.



Fue más o menos en 2015, cuando la autoridad ambiental de la zona, Cornare, se enteró de estas apariciones y en ese entonces fue todo un espectáculo para la comunidad. También surgió la preocupación de que los animales rondaban alrededor de una escuela, por lo cual los niños podrían buscarles juego y ponerse en riesgo.



Por ello, la entidad comenzó un trabajo con los habitantes para que sean precavidos y no se acerquen a esta especie que, aunque parece muy tranquila, puede reaccionar de forma agresiva. La comunidad es formada para que respeten a los hipopótamos y tengan cuidado con ellos.

Se estima que en la zona hay más de 50 hipopótamos, que son producto de la reproducción de los primeros hipopótamos que llegaron a la Hacienda Nápoles, que perteneció a Pablo Escobar. Cada año aumenta su población y se mueven principalmente de noche, lo que dificulta el seguimiento, que se hace por las huellas que dejan.



Sin embargo, hacer un conteo exacto no es fácil. Asimismo, con una universidad de California, Estados Unidos, Cornare espera llevar a cabo un plan piloto para cazar a los animales y aplicarles un medicamento que serviría para frenar la reproducción, sin embargo, no es seguro aún que este funcione.



Otra de las estrategias que buscan sacar adelante es que los animales puedan ser trasladados a zoológicos de otros países, pero no ha sido fácil. Por ejemplo, agregó Echeverri, aunque en Ecuador hay un zoológico interesado en llevarse dos de estos animales, la autoridad de Medio Ambiente de allí tiene trabado el proceso.



Vale aclarar que estos animales que deambulan por las calles de vez en cuando no son de la Hacienda Nápoles, que hoy es un parque temático, sino que están libres.



