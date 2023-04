Uno de los tantos hipopótamos que deambula en libertad por Doradal murió en la noche de este martes 11 de abril tras colisionar con un vehículo que transitaba por la autopista Medellín-Bogotá.



La Corporación Autónoma Regional (CAR) Cornare, que tiene jurisdicción en esta zona del Magdalena Medio de Antioquia, confirmó que mientras el conductor del vehículo resultó con heridas leves, el animal falleció de inmediato en el sitio.



Así lo confirmó David Echeverri López, jefe de la oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare, quien explicó que una vez ocurrido en accidente vial tanto bomberos, policía de carreteras, funcionarios de la Alcaldía de Puerto Triunfo y personal del equipo técnico de fauna silvestre de Cornare hicieron presencia en el sitio.



“Se movió el cadáver del animal para hacerle las evaluaciones respectivas, tomarle las muestras y analizar lo que será producto de investigación”, contó Echeverri.



Sobre el mediodía del día siguiente al accidente, la CAR confirmó que una vez hecha la necropsia y los trámites respectivos, el animal fue dispuesto en un predio específico elegido por los expertos.

El jefe de la oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare aprovechó este suceso para recordar que el manejo de los hipopótamos en el sector requiere un manejo interinstitucional para buscar soluciones de profundidad e indicó que, más que una solución definitiva, lo que hay son alternativas de manejo.



La reubicación de hipopótamos en zoológicos de otras partes del mundo es la que está más adelantada y está en la etapa de espera de los permisos necesarios por parte del Ministerio de Medio Ambiente para realizar el traslado a México e India.



Incluso el mismo gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, insistió en darle celeridad a este trámite.



“Presidente Gustavo Petro, Ministra Susana Muhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales”, expresó Gaviria en su cuenta de Twitter.



Este doloroso accidente reafirma la importancia de realizar con urgencia la traslocación de los hipopótamos de Doradal a la India y México.



Presidente @petrogustavo, Ministra @susanamuhamad, por favor ayúdennos con los permisos para el traslado de estos majestuosos animales 🙏🏻 pic.twitter.com/VBCf0vP4oi — Aníbal Gaviria Correa (@anibalgaviria) April 12, 2023

¿Por qué apareció en la autopista?



La reproducción de estos animales está sin control. Foto: Guillermo Ossa / Archivo EL TIEMPO

Contrario a lo que se cree, los hipopótamos no están encerrados en la Hacienda Nápoles, por lo que no es que se haya volado el que terminó muerto en la vía.



Echeverri explicó que los hipopótamos que están deambulando libremente en el territorio hacen parte de la colección de animales que llegó ilegalmente a la región.



Son los que trajo Pablo Escobar inicialmente, los cuales se han venido reproduciendo por más de 30 años.



“El Parque Temático Hacienda Nápoles tiene dentro de su colección tres hipopótamos, los cuales están bajo cuidados en condiciones de bienestar, manejo y seguridad. Pero hay un grupo ubicado en un lago ubicado en las cercanías de la Hacienda Nápoles, el cual se está reproduciendo sin control”, contó el experto.



Esto hace que pequeños grupos de hipopótamos que luchan por tener el control de la manada salgan de allí en busca de colonizar nuevos lugares, un comportamiento invasor que ya ha sido advertido por Cornare.



Es decir que estos animales deambulan libremente por el territorio y los cercos del ganado poco hacen para evitar su movimiento y es por eso que algunas veces se ha registrado el avistamiento de hipopótamos en zonas urbanas transitando por las calles.



“Son un peligro, no solo para biodiversidad del sector o por la cantidad de vehículos que transita por la vía, sino también para las personas que viven en la zona, porque son animales impredecibles y extremadamente peligrosos que en cualquier momento pueden atacar a una persona debido al comportamiento errático que exhiben. Si se sienten amenazados pueden llegar a matar a una persona”, precisó Echeverri.



En este orden de ideas, no es descabellado que otro accidente como el ocurrido en la noche de este martes se pueda repetir, con un desenlace diferente y dejando víctimas humanas.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

