Mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, hablaba en Bogotá y advertía que si no se garantizan las medidas de seguridad en el estadio Atanasio Girardot, Atlético Nacional no jugaría allí, en Envigado dieron un alivio para el equipo y su hinchada.



En este municipio del sur del Valle de Aburrá se jugará el próximo domingo, 23 de abril, el partido entre Envigado FC y Atlético Nacional por la jornada 15 de la Liga BetPlay 2023-I.

Y aunque se habló de que el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, no prestaría el Polideportivo Sur para el encuentro, debido a la álgida situación entre una barra organizada del equipo visitante y la dirigencia del mismo, finalmente confirmó que sí habrá partido en este estadio.



En la tarde estaremos anunciado nuestra decisión. Esperamos poder conversar en el transcurso de la mañana con todos los dos equipos para poder llegar a un acuerdo en cuanto a las medidas de seguridad. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) April 19, 2023

No solo eso, para el encuentro se permitirá el ingreso de los hinchas verdolagas.



Esto incluye a la barra Los Del Sur, la cual algunos de sus integrantes protagonizaron los disturbios del pasado domingo en el Atanasio Girardot, lo que ocasionó que no se jugara el partido entre Atlético Nacional y América de Cali.



Y el resto de las barras que apoyan el equipo verdolaga también podrán ingresas al estadio.



"No debemos sancionar todo un equipo y toda una hinchada. En el partido anterior había niños y familias que tienen el deseo de ver a su equipo. Hemos conversado con las directivas y dirigentes de Los Del Sur, quienes tienen un compromiso firme de acompañar al equipo en paz", dijo el alcalde Espinosa.



El mandatario hizo un llamado a los líderes de las barras para que actúen a consciencia y envíen mensajes de paz para los partidos de fútbol.



La decisión se tomó tras una extensa reunión entre los líderes de Los Del Sur, representantes del Envigado FC y funcionarios de la administración municipal. Los dirigentes de Atlético Nacional no participaron de la reunión.

Hinchas de Atlético Nacional podrán ingresar al Polideportivo Sur de Envigado. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Esquema de seguridad

El mandatario aseguró que para la realización del encuentro se ha dispuesto de un amplio dispositivo de seguridad, que incluye algunas medidas especiales en el barrio Primavera, es decir, en la zona aledaña al estadio de Envigado.



"El día domingo habrá ley seca (en Primavera), vamos a hacer un cierre con el que solo se permitirá el ingreso al barrio de los residentes, se prohibirá el parqueo de carros y motos en las vías cercanas al estadio y no habrá ingreso de vehículos al Polideportivo", agregó Espinosa.



Además, informó que el ingreso de hinchas al Polideportivo Sur se hará por la avenida Las Vegas. Para garantizar la seguridad del escenario, habrá un esquema con 400 uniformados de la Policía Nacional. "Pediremos antecedentes para evitar que ingresen ciudadanos con asuntos pendientes con la justicia", señaló.



A pesar de que el alcalde Quintero dijo que rueda de prensa que no había un concepto favorable por parte de la Policía Nacional para el partido de Copa Libertadores de este jueves, Espinosa apuntó que hay un apoyo total de la Fuerza Pública para acompañar el encuentro.

Así fue el momento en que se presentaron los desmanes del domingo pasado. Foto: Cortesía

¿Qué dijo la barra?

Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur, afirmó que su liderazgo no lo faculta para asegurar seguridad a nadie, dijo que lo sucedido el domingo era un problema circunstancial con los dirigentes de Nacional y que no tiene nada que ver con un municipio y un equipo de fútbol



"Sé que las cosas van a estar tranquilas, porque venimos a ver a Nacional, somos agradecidos con Envigado por la hospitalidad y hemos hecho un trabajo de coordinación con la Alcaldía", agregó el líder.



Muñoz aseguró que ni Alcaldía ni el equipo local les entregara algún tipo boletería o contrato para la logística en el partido. "En los partidos en Envigado nunca ha habido un trabajo logístico como sí se hizo en Medellín. En Envigado viene menos gente, no hay dificultades en la tribuna y es un partido de visitante", puntualizó.



SEBASTIÁN CARVAJAL

Redactor de EL TIEMPO