Las imágenes de un sector de los hinchas de Atlético Nacional cometiendo desmanes en el estadio Atanasio Girardot le están dando la vuelta al mundo. Los bochornosos acontecimientos obligaron a suspender el partido entre el club antioqueño y América, para el cual todavía no hay fecha.

Incluso, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien está de viaje en el exterior, manifestó que no va a tolerar la violencia. “Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, señaló.

Situación actual en el Atanasio. Así no se puede jugar, no hay garantías. Por Dios. Enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la hinchada. pic.twitter.com/I6HVIX2pIg — Yuliana Suaza (@Yulianasuaza84) April 16, 2023

En los desmanes ocasionados por la barra ‘Los del sur’ se usaron palos, extintores y objetos contundentes. Los acontecimientos se generaron tras la ruptura de relaciones entre este sector de la hinchada y la dirigencia de Nacional,

El riesgo de violencia en el partido entre Atlético Nacional y América de Cali estaba latente. Foto: Cortesía

“Por instrucciones de nuestro alcalde, empezamos un trabajo de diálogo con barras y directivos de Nacional. Se venía tejiendo un ambiente de confrontación”, informó Óscar Hurtado, alcalde encargado de Nacional.

Estas son las medidas para hinchas de Nacional



Según Hurtado, el papel de la Alcaldía está enfocado en que el fútbol se viva en paz. Informó que hasta el último momento se estuvo buscando acercamiento y soluciones para los inconformismos entre barras y dirigencia del club verde.

“Desafortunadamente, desde las 5:15 p. m., un grupo de hinchas inició hostigamientos contra la logística del estadio, por lo que la Policía tuvo que intervenir”, dijo Hurtado, quien agregó que cancelar el partido fue una buena decisión.

“Es mejor decir que se canceló el partido a que hubo muertos”, añadió.

A esta hora se presentan fuertes disturbios en el estadio Atanasio Girardot entre miembros de Los del Sur y el SMAD. El partido entre Nacional y América se encuentra en duda. pic.twitter.com/Laq3UExuxa — Golazzos (@golazzos) April 16, 2023

Este lunes habrá una comisión de seguridad y convivencia en el fútbol para adelantar diálogos sobre lo acontecido en el estadio Atanasio Girardot, pues hay partidos de alto nivel, los cuales se deben vivir en paz.

Hurtado informó que la decisión de no prestar el estadio a Nacional seguirá vigente, como lo informó Quintero, “pues no se puede permitir que esto ocurra cada ocho días”.

Y llamó a un acuerdo entre hinchas y directivos para que se garantice la seguridad y volver a prestar el escenario deportivo. Los eventos en el Atanasio dejaron a unos 89 personas lesionadas, entre ellos 30 policías y otros hinchas que resultaron aturdidos por los disturbios, pero que nada tenían que ver.



Hurtado, además, lamentó que entre los heridos hay varias agentes de policía, mujeres que fueron atacadas por las barras de Nacional.

