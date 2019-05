Hincha de Nacional que golpeó a otro no podrá ingresar al Atanasio

El Comité Local de Seguridad y Convivencia para el Fútbol decidió sancionar con tres meses sin entrar al estadio Atanasio Girardot a Felipe Ospina, integrante de la barra Los del Sur, de Atlético Nacional, por agredir a otra persona durante el partido que el equipo 'verdolaga' disputó contra Santa Fe el pasado domingo 5 de mayo.

En video quedó registrada la agresión de un hincha de Atlético Nacional, miembro de la barra Los Del Sur, a otro hincha del equipo. El agresor fue castigado con 3 meses sin entrar al estadio Atanasio Girardot. Más información aquí https://t.co/rC57aG2Jn5 pic.twitter.com/HUohRKOp5W — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 7 de mayo de 2019

En un video que comenzó a circular por redes sociales, se aprecia al implicado asestar violentamente un puño en el rostro de otro aficionado, hecho que generó rechazo entre los asistentes.



Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, dijo que el involucrado ha sido uno de los "actores más importantes con los que ha contado la ciudad para el proceso de construcción de una cultura fútbol y convivencia". Sin embargo, en esta ocasión cometió un error y por eso se tomó esta medida, que también cobija a otras dos personas que también fueron identificados como agresores.



En total, fueron seis personas las que están involucradas en este proceso.



Lo anterior, desató comentarios negativos en parte de la ciudadanía y otras hinchadas, quienes acusan de que este tipo de comportamiento agresivo por parte de Ospina ha sido reiterativo en varias ocasiones.



Sin embargo, el secretario de Seguridad aseguró que este es el primer caso que tienen en contra del líder de la barra de fútbol.

Felipe Ospina"El bandido"y los del sur el martes en Envigado nos atacaron nuevamente y ayer en el Atanasio atacaron a un hincha del común de oriental..ahora que excusa van a sacar?Nosotros somos el problema? @FicoGutierrez @Dimayor @PoliciaColombia @tobonvillada @nacionaloficial pic.twitter.com/byombKplun — @lamasfieldelverde (@lamasfiel1998) May 6, 2019

Felipe Ospina líder de la organización criminal llamada los del sur es un personaje con ideales de extrema derecha que ataca a otras barras de nacional que son de ideales de izquierda este personaje está protegido por entes gubernamentales antioqueños. @FiscaliaCol inclusión. — Fontibon Verdolaga (@Fontibon_NV) May 6, 2019

De acuerdo con una carta enviada por Los Del Sur, Ospina está arrepentido de su comportamiento, pero explicó que los hechos se dieron por una agresión de algunos hinchas de Nacional a los de Santa Fe, lo que hizo que "las autoridades le pidan al grupo de logística de nuestra barra que apoye la situación para que no haya más agresiones. Cuando el grupo de logística llega a la tribuna Oriental, no sólo no cesan las agresiones contra los de Santa Fe sino que también se presentan agresiones contra ellos".



Sobre esto, el secretario Tobón aclaró que el papel de los líderes de las barras es fundamental para generar mejores condiciones en los partidos, pero "cuando se trata de asuntos de violencia la que tiene que actuar siempre es la Policía y es algo en lo que estamos venido trabajando y mejoramos día a día. En el primer clásico (Medellín vs Nacional) dispusimos de 2.200 Policías, pero en el último clásico solo llevamos 800 lo que demuestra que el proceso está funcionando".

MEDELLÍN